O governo federal acelerou as tratativas diplomáticas com os Estados Unidos na tentativa de reduzir os impactos da proposta de aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Com prazo apertado, representantes brasileiros devem realizar uma nova rodada de negociações nesta semana antes da decisão final prevista pelo governo norte-americano.

Governo busca reduzir impactos das tarifas

A equipe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), liderada pelo ministro Márcio Elias Rosa, deve participar de mais uma reunião virtual com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O encontro faz parte de uma série de negociações iniciadas após o anúncio da proposta de sobretaxação.

Nos bastidores, integrantes do governo reconhecem que a reversão total da medida é considerada improvável. Ainda assim, a estratégia brasileira é buscar um acordo que preserve setores considerados estratégicos para a economia nacional ou reduza a alíquota prevista para alguns produtos.