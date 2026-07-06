Mas, São Paulo “perdeu”. Se rendeu em 2 de outubro para surpresa geral. Os jornais da época falavam que o Estado paulista estava vitorioso, que as mortes registradas até então tinham valido a pena pois a nova lei magna nacional estava surgindo. Ledo engano. Piracicabanos, assim como os demais paulistas, retornavam para casa, para seu lar, talvez conseguissem recolocação no mesmo posto de trabalho... “Teria valido a pena ?”, pensou aquele voluntário que foi se embrenhar nas trincheiras do norte do Estado pensando em conseguir um bom emprego como lhe haveria sido prometido. A cidade teve de se reconstruir. Não que tivesse sido bombardeada, mas a economia estava em frangalhos. A rotina teria que voltar imediatamente à normalidade depois de três meses de imprevistos sociais, econômicos, familiares ... de tudo que é tipo.

Jornais da época noticiam o retorno dos “voluntários de Piracicaba” que pegaram armas para evitar o avanço das forças federais. Armas por uma causa democrática ? Sim ! Afinal, paulistas queriam uma Constituição nova, com ares modernos, conforme Getúlio Vargas havia prometido em 1930 quando tomou posse. Aliás, este ar de nova constituinte já vinha de uma década antes.

Tudo igualzinho como era antes. Claro que não exatamente como era antes. Vergonha. Promessa descartada. Crescimento pessoal fica para a próxima. Reerguer a cidade. Assim foi Piracicaba 94 anos atrás, ao término da Revolução Constitucionalista de 1932.

Piracicaba perdeu mais que dez filhos na Revolução de 1932. Foram poucos, podem pensar o nobre leitor. Mas, contesto. Foram muitos, pois a famílias despedaçadas sabem o quanto sofreram por suas mortes, perpetuadas por décadas pelos irmãos, filhos e parentes como um todo. Tudo isso sempre foi lembrado nas celebrações anuais do 9 de julho até o falecimento do último Voluntário de Piracicaba, Romeu Gomes, em 17 de junho de 2016, aos 100 anos de idade. Eram pessoas como ele que levantavam a bandeira de todo o entusiasmo que tiveram os piracicabanos que se envolveram com esta que foi a última insurreição armada em solo brasileiro. Falam de 600 ... 800 ... 2.500 envolvidos direta ou indiretamente. Apenas em nossa terra ... O número nunca foi e nunca será exato. Os filhos destes voluntários, como parte natural da vida, também estão indo embora. Torcemos para que tenhamos por aqui alguém que empunhe a bandeira para a celebração do centenário da Revolução Constitucionalista daqui oito anos.

À época, a cidade ainda chorava seus mortos como vemos neste relato: “Os denodados e valorosos voluntarios piracicabanos, que na cidade se encontra de regresso das linhas de fogo, cogitam de levar a effeito uma romaria aos túmulos onde descançam (sic) os seus irmãos de ideal, sacrificados na luta pela redempção do Brasil. Ideia elevada, que partiu de corações nobres, ella demonstra bem o sentimento de fraternidade que a todos irmanou quando da deflagração do movimento constitucionalista”. Jornal “O Momento” de 8 de outubro de 1932.

Jacob Diehl Neto, na Gazeta de Piracicaba, de 19 de outubro de 1932, relata seu desabafo: “Soldado raso do Primeiro Batalhão Piracicabano, que saiu desta cidade em 16 de Julho, como soldado entrei para as trincheiras (...) ao lado de tantos outros bravos camaradas, que me orgulho de haver acompanhado, em Palmeiras, Santa Rita, Tres Pontes, Batalhão, Bocaina, Quebra-Cangalhas e Cóta Queimada, até 24 de Setembro, data em que a minha claudicante saúde, trabalhada por sessenta ásperos dias de campana, pelos meus quarenta e dois annos de edade e pelas ultimas chuvas, me forçou a depor o fuzil e regressar para casa.