A inveja se distingue do ciúme, da cobiça ou ambição, da emulação ou competividade, da admiração. Todos esses sentimentos em alguma medida se aproximam da inveja, mas não se confundem com ela.

Ciúme é o medo mórbido de perder algo que já se possui; quando esse medo se transforma em ódio e em desejo de prejudicar a pessoa que se imagina estar a ameaçar a tranquila posse daquele bem, aproxima-se perigosamente da inveja. O ciumento teme, por insegurança, perder algo que já tem, enquanto o invejoso se atormenta porque não tem algo que vê outra pessoa ter. São ambos pusilânimes, o ciumento porque inseguro, o invejoso porque se sabe inferior e se atormenta com o reconhecimento dessa inferioridade. O ciumento olha para o rival e procura nele aquilo que pode fazer dele superior a si próprio; já o invejoso tem bem claro, para si mesmo, no que o outro lhe é superior e o odeia precisamente por isso. Curiosamente, no convívio social o ciumento é mais compreendido e tolerado do que o invejoso. Crimes passionais motivados por ciúmes tendem a ser explicados por excesso de amor... enquanto crimes motivados claramente pela inveja parecem sempre aviltantes e indesculpáveis.

Cobiça é o desejo de ter alguma coisa que pertence a outro; só se transforma em inveja se, hipertrofiada, produz uma tristeza mortal pelo fato de não possuir aquilo e é acompanhada de um desejo intenso de privar o outro daquele bem, ainda que não seja possível beneficiar-se dele.