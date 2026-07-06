Existe uma ideia curiosa sobre a memória. Muita gente acredita que ela começa a desaparecer apenas quando envelhecemos. Mas a verdade é que a forma como nosso cérebro envelhece começa a ser escrita muito antes dos primeiros esquecimentos. Ela é construída, silenciosamente, nas escolhas que repetimos ao longo da vida.
Um estudo recente publicado no JAMA Network Open, intitulado "Physical Activity Across the Adult Life Course and Risk of Dementia", trouxe uma mensagem que merece nossa atenção. Utilizando dados do tradicional Framingham Heart Study, iniciado em 1948 e considerado um dos maiores estudos sobre saúde da história, os pesquisadores acompanharam cerca de 4.300 pessoas durante décadas para entender como a atividade física influencia o risco de desenvolver demência.
O resultado chamou a atenção da comunidade científica. Permanecer fisicamente ativo entre os 45 e os 64 anos esteve associado a um risco significativamente menor de demência no futuro. Mas talvez o achado mais bonito tenha sido outro: continuar se exercitando entre os 65 e os 88 anos também manteve esse efeito protetor sobre o cérebro.
Isso muda a forma como enxergamos o envelhecimento.
Durante muito tempo, imaginou-se que, depois de certa idade, pouco poderia ser feito para preservar a memória. Hoje sabemos que o cérebro continua respondendo aos estímulos do corpo. Cada caminhada, cada aula de musculação, cada aula de fortalecimento parece enviar uma mensagem silenciosa aos neurônios: ainda precisamos de vocês.
E eles respondem.
O exercício melhora a circulação cerebral, favorece a formação de novas conexões entre as células nervosas, reduz processos inflamatórios e estimula substâncias que ajudam os neurônios a sobreviver por mais tempo. O movimento não fortalece apenas os músculos. Ele também fortalece lembranças, autonomia e identidade.
Existe algo profundamente humano nisso.
Talvez cuidar da memória não comece quando esquecemos onde deixamos as chaves. Isso já acontece comigo aos 46 anos. Talvez comece muitos anos antes, quando decidimos não deixar o corpo parado.
Vejo isso com frequência entre meus alunos. Muitos chegam procurando força para as pernas ou menos dor nas costas. Com o tempo, percebem que ganharam algo que não esperavam: mais disposição, mais atenção, mais confiança e uma mente mais desperta. Como se o corpo e o cérebro estivessem conversando novamente.
É importante destacar que a meia-idade provavelmente representa um dos momentos mais importantes para proteger o cérebro. Mas o estudo também faz questão de lembrar que nunca é tarde para começar. Permanecer ativo na terceira idade continua trazendo benefícios reais para a saúde cerebral.
A ciência nos mostra que o cérebro não envelhece apenas pelo tempo que passa. Ele envelhece também pelas experiências que deixa de viver. E que bom ver tantos envelhescentes ainda em busca de experiências de vida intensas.
Cada passo, cada treino e cada movimento contam uma pequena história para o organismo. E essa história pode ser a diferença entre apenas acrescentar anos à vida ou preservar aquilo que torna cada um de nós único: nossas memórias, nossas lembranças e nossa capacidade de continuar reconhecendo quem amamos.
No fim das contas, cuidar do cérebro seja simplesmente continuar dando ao corpo bons motivos para permanecer em movimento. Não é só com o exercício que os músculos melhoram. É também a cabeça!