Existe uma ideia curiosa sobre a memória. Muita gente acredita que ela começa a desaparecer apenas quando envelhecemos. Mas a verdade é que a forma como nosso cérebro envelhece começa a ser escrita muito antes dos primeiros esquecimentos. Ela é construída, silenciosamente, nas escolhas que repetimos ao longo da vida.

Um estudo recente publicado no JAMA Network Open, intitulado "Physical Activity Across the Adult Life Course and Risk of Dementia", trouxe uma mensagem que merece nossa atenção. Utilizando dados do tradicional Framingham Heart Study, iniciado em 1948 e considerado um dos maiores estudos sobre saúde da história, os pesquisadores acompanharam cerca de 4.300 pessoas durante décadas para entender como a atividade física influencia o risco de desenvolver demência.

O resultado chamou a atenção da comunidade científica. Permanecer fisicamente ativo entre os 45 e os 64 anos esteve associado a um risco significativamente menor de demência no futuro. Mas talvez o achado mais bonito tenha sido outro: continuar se exercitando entre os 65 e os 88 anos também manteve esse efeito protetor sobre o cérebro.