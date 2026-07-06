Muito se fala em "felicidade". Mas, você já parou para pensar o que realmente é isso? Já parou para entender se é feliz ou "não"?

Inicialmente, te convido a refletir sobre um pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche: “As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras”.

É preciso reforçar aqui que pessoas felizes, antes de mais nada, têm excelente saúde emocional, que saúde não significa ausência de doenças e que pessoas felizes “entendem” de felicidade. Sim! Para ser feliz é preciso, antes de tudo, saber o que é ser feliz; estudar felicidade.

Quero contribuir hoje com uma parte muito importante desse estudo.