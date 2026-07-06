No dia 30 de junho, participei de uma grande mobilização em São Paulo pelo fim da escala 6X1, cujo projeto continua parado no Senado Federal, onde o presidente Davi Alcolumbre se recusa a dar-lhe andamento.

É fundamental que muitas e muitas vozes se somem ao movimento e à pressão para que o Senado Federal corresponda à vontade popular. Pesquisa do Instituto Datafolha, assim como outros levantamentos, mostram que pelo menos 70% dos brasileiros e das brasileiras querem o fim da escala 6X1, para que trabalhadoras e trabalhadores possam ter dignidade e direitos básicos como o descanso, estar com a família, lazer, usufruto de esportes e cultura, enfim, ao ócio, que é um direito e uma necessidade dos seres humanos.

E realmente lamento que uma parte importante da chamada grande mídia se alinhe àqueles que pretendem manter a atual escala de trabalho, entre eles políticos de extrema-direita e representantes de grandes corporações empresariais, nacionais e multinacionais. Este alinhamento dá amplo espaço a manifestações bizarras como a de uma diretora da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que se manifestou contra o fim da escala 6X1, alegando que não poderia mais ir ao salão de beleza e ao supermercado nos finais de semana.