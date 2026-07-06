A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1, que resultou na eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, rapidamente ganhou repercussão no meio político. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fizeram publicações associando o desempenho da equipe nacional aos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As manifestações ocorreram poucas horas após o encerramento da partida, disputada no domingo (5), e geraram forte repercussão entre apoiadores e críticos dos parlamentares.

Publicações ligam resultado da Copa ao PT

Em uma publicação na rede social X, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil deixou de conquistar títulos mundiais desde que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, em 2002. O senador também fez referência ao cenário político de 2026, afirmando que, apesar da derrota no futebol, pretende vencer a disputa eleitoral.