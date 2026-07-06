A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1, que resultou na eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, rapidamente ganhou repercussão no meio político. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fizeram publicações associando o desempenho da equipe nacional aos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
As manifestações ocorreram poucas horas após o encerramento da partida, disputada no domingo (5), e geraram forte repercussão entre apoiadores e críticos dos parlamentares.
Publicações ligam resultado da Copa ao PT
Em uma publicação na rede social X, Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil deixou de conquistar títulos mundiais desde que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, em 2002. O senador também fez referência ao cenário político de 2026, afirmando que, apesar da derrota no futebol, pretende vencer a disputa eleitoral.
Eduardo Bolsonaro adotou linha semelhante em seu perfil no Instagram. O parlamentar relacionou a eliminação da Seleção ao período dos governos petistas e ainda fez uma brincadeira envolvendo o número 13, utilizado pelo PT nas eleições.
Na publicação, Eduardo citou o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães no início da partida, associando o horário da cobrança ao número do partido.
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Lives e estratégia nas redes sociais
Desde o início da Copa do Mundo, Flávio Bolsonaro tem utilizado transmissões ao vivo para comentar os jogos da Seleção Brasileira e ampliar sua presença nas redes sociais.
Durante a competição, o senador também divulgou conteúdos produzidos com inteligência artificial, incluindo um vídeo hiper-realista em que aparece buscando Neymar para disputar o Mundial.
Na transmissão realizada antes da partida contra a Noruega, Flávio participou ao lado de Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos desde março de 2025. Durante a live, o senador fez comentários descontraídos sobre o confronto e comparou, em tom de brincadeira, a preocupação com o atacante Erling Haaland ao cenário político brasileiro.
Viagem aos Estados Unidos
Após o fim de semana, Flávio Bolsonaro embarcou para Washington, onde participa de reuniões com representantes do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos.
O encontro ocorre em meio às discussões sobre a possível aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, proposta apresentada em relatório divulgado pelo órgão norte-americano no início de junho.
O senador busca discutir alternativas relacionadas ao chamado tarifaço, tema que também vem ocupando espaço no debate político nacional.
Eliminação aumenta repercussão política
A derrota para a Noruega marcou a eliminação mais precoce do Brasil em uma Copa do Mundo desde 1990 e rapidamente extrapolou o ambiente esportivo.
Além das análises sobre o desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o resultado passou a ser utilizado por lideranças políticas nas redes sociais, ampliando a polarização em torno de um dos assuntos mais comentados do país.
Enquanto a Seleção encerra sua participação no Mundial, o debate envolvendo futebol e política segue repercutindo nas plataformas digitais e no cenário eleitoral brasileiro.