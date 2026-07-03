“Promover saúde também é cuidar do meio ambiente e das futuras gerações. Esse compromisso faz parte da essência da Unimed Piracicaba e orienta nossas decisões estratégicas”. Com essa visão, o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, destaca o avanço consistente da Cooperativa em iniciativas sustentáveis, alinhadas às melhores práticas de governança e responsabilidade socioambiental.
Entre janeiro e dezembro de 2025, a Instituição passou a operar com 100% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. A medida garante emissão zero de carbono no consumo energético e reforça o posicionamento da marca frente às demandas globais por soluções mais conscientes.
A iniciativa conta com certificação da Raízen Power, que atesta pelo terceiro ano consecutivo que toda a energia consumida pela Unimed Piracicaba no período é oriunda de fontes incentivadas e renováveis. A certificação segue metodologia reconhecida internacionalmente pelo GHG Protocol e valida o compromisso da Cooperativa com a transição energética e práticas sustentáveis.
O impacto positivo da iniciativa é significativo: a Cooperativa alcançou uma redução estimada de aproximadamente 355 toneladas de CO?, resultado equivalente ao plantio de cerca de 2.487 árvores, contribuindo diretamente para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
Para Joussef, o investimento em energia limpa é reflexo de uma gestão comprometida com o futuro. “A sustentabilidade deixou de ser uma tendência e passou a ser uma necessidade. Na Unimed Piracicaba, entendemos que nosso papel vai além da assistência à saúde. Precisamos atuar de forma responsável, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida das próximas gerações”, afirmou.
A adoção de energia renovável integra um conjunto mais amplo de ações da Cooperativa voltadas à agenda ESG (Environmental, Social and Governance), que vem ganhando cada vez mais relevância no cenário corporativo global. Nesse contexto, iniciativas voltadas à redução da emissão de gases de efeito estufa e ao uso consciente de recursos naturais tornam-se essenciais.
Além de contribuir para a preservação ambiental, a utilização de fontes incentivadas de energia fortalece a eficiência operacional e agrega valor à marca Unimed Piracicaba, que se posiciona como uma instituição moderna, inovadora e comprometida com as boas práticas de gestão.
“Acreditamos que pequenas e grandes ações, quando somadas, geram transformações reais. Nosso objetivo é continuar avançando em projetos que aliem inovação, sustentabilidade e cuidado com as pessoas”, finalizou o dirigente.