“Promover saúde também é cuidar do meio ambiente e das futuras gerações. Esse compromisso faz parte da essência da Unimed Piracicaba e orienta nossas decisões estratégicas”. Com essa visão, o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, destaca o avanço consistente da Cooperativa em iniciativas sustentáveis, alinhadas às melhores práticas de governança e responsabilidade socioambiental.

Entre janeiro e dezembro de 2025, a Instituição passou a operar com 100% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. A medida garante emissão zero de carbono no consumo energético e reforça o posicionamento da marca frente às demandas globais por soluções mais conscientes.

A iniciativa conta com certificação da Raízen Power, que atesta pelo terceiro ano consecutivo que toda a energia consumida pela Unimed Piracicaba no período é oriunda de fontes incentivadas e renováveis. A certificação segue metodologia reconhecida internacionalmente pelo GHG Protocol e valida o compromisso da Cooperativa com a transição energética e práticas sustentáveis.