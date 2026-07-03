Sr. Antonio José Parise

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Florindo Parise e da Sra. Arminda Laurenti Parise, era casado com a Sra. Ana Maria Sega Parise; deixa os filhos: Mariana Sega Parise, casada com o Sr. Luis Teran; Fabiana Sega Parise e Antonio Augusto Sega Parise, casado com a Sra Pilar Modolo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Claudio Alcarde

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Emilio Alcarde e da Sra. Clotilde Santiago, era viúvo da Sra. Guilherminda Vieira Alcarde. Deixa a filha Claudia Alcarde, neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 10h00 no Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Helio Giacomini

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Osvaldo Giacomini e da Sra. Ana de Oliveira Giacomini, era casado com a Sra. Cleide Aparecida Zamboni Giacomini; deixa os irmãos: Fatima Giacomini Passarim; Sandra Giacomini; Edson Giacomini; Luciano Giacomini; Fernando Giacomini; Maria Graciani Giacomini Marques e Claudio Marcio de Oliveira Giacomini, falecido. Deixando também cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.