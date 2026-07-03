Sr. Antonio José Parise
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Florindo Parise e da Sra. Arminda Laurenti Parise, era casado com a Sra. Ana Maria Sega Parise; deixa os filhos: Mariana Sega Parise, casada com o Sr. Luis Teran; Fabiana Sega Parise e Antonio Augusto Sega Parise, casado com a Sra Pilar Modolo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudio Alcarde
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Emilio Alcarde e da Sra. Clotilde Santiago, era viúvo da Sra. Guilherminda Vieira Alcarde. Deixa a filha Claudia Alcarde, neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 10h00 no Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Helio Giacomini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Osvaldo Giacomini e da Sra. Ana de Oliveira Giacomini, era casado com a Sra. Cleide Aparecida Zamboni Giacomini; deixa os irmãos: Fatima Giacomini Passarim; Sandra Giacomini; Edson Giacomini; Luciano Giacomini; Fernando Giacomini; Maria Graciani Giacomini Marques e Claudio Marcio de Oliveira Giacomini, falecido. Deixando também cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Judith Antedomenico de Sousa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Silverio Antedomenico e da Sra. Francisca Barato, era viúva do Sr. Vicente de Paula Coppe de Sousa; deixa os filhos: Joselia Aparecida Coppe Martins, casada com o Sr. Carlos Pedro Martins; Celine Coppe de Sousa e Lucilene Coppe de Sousa. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Maria Auxiliadora Mandro Tabay
Faleceu dia 03/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era viúva do Sr. José Antonio Tadeu Tabay. Era filha do Sr. José Mandro e da Sra. Maria de Lourdes Dantas Mandro, falecidos. Deixa os filhos: Vivian Mandro Tabay Esteves casada com Michel Meneghine Esteves; Ricardo Tadeu Mandro Tabay. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nadir Maria da Silva Cruz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Antonio Isaac da Silva e da Sra. Lazara dos Reis Silva, era viúva do Sr. Claudemir Jose da Cruz; deixa os filhos: Vanessa; Fernando, casado com a Sra. Andreia; Fernanda, casada com o Sr. Marcos; Rodrigo, casado com a Sra. Adenizia; Andrea, casada com o Sr. André; Gislaine, casada com o Sr. Fabio e André. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Neusa Maria de Toledo Stella
Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casada com o Sr. Alvaro Santos Stella. Era filho do Sr. João Batista de Toledo e da Sra. Sebastiana Monteiro de Toledo, falecidos. Deixa os filhos: Fernanda Aparecida Stella casada com Armando Tomazielo; Sergio Augusto Stella casado com Daniela do Prado Stella; Fernando Luis Stella casado com Cristiane Aparecida Correa Stella; Alexandre Roberto Stella, falecido. Deixa 02 netos e 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/07/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Odair Mende
Faleceu dia 02/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade. Era filho do Sr. Francisco Mendes Cruz, falecido e da Sra. Maria de Lurdes Bueno Cruz. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/07/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.