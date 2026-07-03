Foi uma surpresa, para você, seleções como a Alemanha e Holanda terem caído tão precocemente da Copa do Mundo? São seleções com história enorme. Alemanha tetra e Holanda três vezes vice. Em termos de peso de camisa sim, poderia dizer que foi mais decepção do que surpresa. Se vendeu uma ideia de que a Alemanha de 2014 dominaria o futebol por várias Copas seguidas, mas o trabalho não rendeu. Ter a melhor liga não significa ter a melhor seleção. Sobre a Holanda, o que percebi é que deve ter problemas internos e, além disso, a safra de jogadores não chega aos pés da Holanda dos anos 80/90.

Quantas Copas do Mundo você já assistiu como torcedor e como jornalista/radialista? De 1970, lembro-me vagamente da festa do tricampeonato, pois no dia seguinte, na segunda-feira, eu, com 3 anos e meio, mudei-me de São Paulo para Rio Claro. Como torcedor, lembro-me bem de 1974, na Alemanha, e a derrota para Holanda de Cruyf, um gênio do futebol. Em 1978, o roubo descarado da entrega do jogo do Peru para Argentina, com a mudança do horário do jogo, facilitando para a Argentina – que ficou sabendo de quanto precisava diante do Peru para ir à final: foi uma vergonha! Em 1982, a que mais chorei e dói até hoje, pois todo de 5 de julho vem a lembrança da derrota para Itália de Paolo Rossi por 3 x 2. Na de 1986, a derrota para França, com pênalti de Zico perdido durante a partida e depois na disputa por pênaltis. De 1990 em diante já estava na imprensa esportiva.

Qual foi o Mundial que mais marcou a que mais te decepcionou como torcedor e como profissional da média esportiva? A que mais marcou foi 1994, nos EUA, pois nunca tinha sentido a sensação do que era ser campeão do Mundo. Em 1970, tinha 3 anos e meio e, como disse, só lembro vagamente da festa. Mas emoção de vencer, os festejos com amigos e a carreata pelas ruas da minha cidade realmente foram emocionantes. A maior tristeza foi 1982, uma seleção que encantava o mundo, jamais se imaginava que a Itália, que se classificou com 3 empates, com crise interna entre imprensa x seleção e com escândalos de manipulação de jogos do Campeonato Italiano, fosse vencer o Brasil - que precisava apenas de um empate. Mas decepção mesmo creio que foi em 1990: péssima montagem do elenco por Sebastião Lazaroni, um treinador retranqueiro. Quis o destino que, no único jogo que realmente apresentou um grande futebol, fomos desclassificados pelo nosso maior rival: a Argentina, numa das únicas jogadas feita por Diego Maradona - que passou como quis pela zaga e deixou Caniggia livre na frente de Taffarel. Um destaque também para seleção de 2006 com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Cafu e Roberto Carlos. A preparação foi uma bagunça geral e a decepcionante derrota para França, que, para mim, é o maior algoz do Brasil de todos os tempos.