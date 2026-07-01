A vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 31 de dezembro deste ano. A estratégia de resgate vacinal de jovens que ainda não receberam a dose na idade recomendada seria encerrada em junho.
Em Piracicaba, a vacina está disponível em todas as unidades da Atenção Básica, com exceção da UBS Paulista, de segunda a sexta-feira das 8h às 15h.
Desde o início da estratégia, em 2025, até o dia 30 de junho deste ano, foram vacinados em Piracicaba 628 adolescentes com idade entre 15 e 19 anos contra o HPV, sendo 226 do sexo feminino e 402 do sexo masculino.
A vacina contra o HPV faz parte da rotina do calendário nacional para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única, substituindo o modelo anterior de duas doses e simplificando o acesso à imunização.
Para pessoas imunocomprometidas, como as que vivem com HIV/aids e pacientes oncológicos e transplantados, o esquema vacinal permanece com três doses.
O HPV é o principal vírus causador de diversos tipos de câncer, sobretudo o de colo de útero, mas também está relacionado a outros, como câncer anal, de boca, de cabeça e de pescoço.
O objetivo da imunização é evitar que mulheres e homens, ao se exporem ao HPV, se infectem e fiquem com o vírus de forma persistente.
A estratégia de imunizar meninos e meninas amplia o poder de proteção por meio da redução da transmissão do vírus.
A vacina é considerada extremamente segura, altamente eficaz e apontada pela Organização Mundial da Saúde como ponto fundamental para eliminar o câncer de colo de útero.