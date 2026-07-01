A vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 31 de dezembro deste ano. A estratégia de resgate vacinal de jovens que ainda não receberam a dose na idade recomendada seria encerrada em junho.

Em Piracicaba, a vacina está disponível em todas as unidades da Atenção Básica, com exceção da UBS Paulista, de segunda a sexta-feira das 8h às 15h.

Desde o início da estratégia, em 2025, até o dia 30 de junho deste ano, foram vacinados em Piracicaba 628 adolescentes com idade entre 15 e 19 anos contra o HPV, sendo 226 do sexo feminino e 402 do sexo masculino.