Sr. Antonio Marcos Palmieri

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Jose Palmieri e da Sra. Maria Machado Palmieri, era viúvo da Sra. Marilurdes Ines Dias Palmieri; deixa os filhos: Valeria Aparecida Palmieri Colassio, casada com o Sr. Claudio Roberto Colassio; Elisabete Cristina Palmieri Briques, casada com o Sr. Aguinaldo Briques; Adriana Palmieri Almeida, casada com o Sr. Everton Cardoso Almeida e Ana Claudia Palmieri Donato, casada com o Sr. Deivid Willian Donato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Ferrazzo

Faleceu dia 29/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade, e era viúvo da Sra. Adélia Elias Ferrazzo. Era filho do Sr. Giovanni Ferrazzo e da Sra. Carmen Canhoela, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Regina Ferrazzo e Sergio Antonio Ferrazzo, casado com Ana Beatriz Mendes Ferrazzo. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Domingos Braz Tozzi

Faleceu dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade, e era casado com a Sra. Catharina Pires Tozzi. Era filho do Sr. Santo Tozzi e da Sra. Maria Ré, falecidos. Deixa a filha: Ana Maria Valentina Tozzi. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.