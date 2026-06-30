Sr. Antonio Marcos Palmieri
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Jose Palmieri e da Sra. Maria Machado Palmieri, era viúvo da Sra. Marilurdes Ines Dias Palmieri; deixa os filhos: Valeria Aparecida Palmieri Colassio, casada com o Sr. Claudio Roberto Colassio; Elisabete Cristina Palmieri Briques, casada com o Sr. Aguinaldo Briques; Adriana Palmieri Almeida, casada com o Sr. Everton Cardoso Almeida e Ana Claudia Palmieri Donato, casada com o Sr. Deivid Willian Donato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Ferrazzo
Faleceu dia 29/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade, e era viúvo da Sra. Adélia Elias Ferrazzo. Era filho do Sr. Giovanni Ferrazzo e da Sra. Carmen Canhoela, falecidos. Deixa os filhos: Sueli Regina Ferrazzo e Sergio Antonio Ferrazzo, casado com Ana Beatriz Mendes Ferrazzo. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Domingos Braz Tozzi
Faleceu dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade, e era casado com a Sra. Catharina Pires Tozzi. Era filho do Sr. Santo Tozzi e da Sra. Maria Ré, falecidos. Deixa a filha: Ana Maria Valentina Tozzi. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Doralice Selvina de Aquino Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Eneas Severiano de Aquino e da Sra. Selvina Senhorinha das Neves, era viúva do Sr. José Silva; deixa os filhos: Sidneia Furini, casada com o Sr. Americo Furini; Rosemeire de Aquino Silva; Regina de Aquino Silva dos Reis, casada com o Sr. Eli Marcos dos Reis; Roseni de Aquino Silva; Silvia de Aquino Silva e Everson de Aquino Silva, casado com a Sra. Marlene Venancio de Aquino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eduartina Magdalena Casarin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Eduardo Casarin e da Sra. Antonia Gozzo, era casada com o Sr. Danilo Geraldo de Oliveira; deixa a filha: Eliana de Fátima de Moraes, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jesus Benedicto de Campos (Pastel Pintor)
Faleceu dia 30/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade, e era casado com a Sra. Nair de Sousa Campos. Era filho do Sr. João de Campos e da Sra. Theresa Mathias, falecidos. Deixa os filhos: Mario Geraldo de Campos, casado com Marisa Ferraz da Silva Campos; Marcos Antonio de Campos, casado com Silvia Regina Rodrigues de Campos; Marcio José de Campos, viúvo de Patricia Contarelle Macche; e Marcelo Roberto de Campo (falecido). Deixa os netos: Amanda Regina de Campos, Pedro Henrique de Campos e Lorrayne de Campos. Deixa o bisneto Benício Akio de Campos Sujimoto. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Margaridas, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luciana Bistaco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. João Bistaco e da Sra. Catharina Gallina Bistaco, era casada com o Sr. Francisco de Assis Puga; deixa os filhos: Juliana Bistaco Puga e Guilherme Francisco Puga, casado com a Sra. Raquel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Municipal de Santa Maria da Serra, para o Cemitério Municipal da cidade de Santa Maria da Serra/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Souza Ribeiro
Faleceu dia 29/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade, e era viúva do Sr. Nestor de Paula Ribeiro. Era filha do Sr. Jose Francisco de Souza e da Sra. Conceição Cândida de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre de Paula Ribeiro, casado com Esther Damaris; Suely Souza Ribeiro, casada com Alcides Gomes da Silva; Silvia de Paula Ribeiro, casada com Joacir Pontes Miguel; Maria Aparecida Ribeiro, casada com Marcio Jacob; Marcos de Paula Ribeiro; Claudemir de Paula Ribeiro; Edson de Paula Ribeiro, já falecido; e Roseli de Paula Ribeiro. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/06/2026, às 14h00, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valentin Benedito de Godoi
Faleceu dia 29/06/2026, na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, aos 69 anos de idade, e era casado com a Sra. Maria Helena Fernandes dos Santos. Era filho do Sr. Jonas Franco de Godoi e da Sra. Maria Lourdes França de Godoi, falecidos. Deixa os filhos: Fabiana de Godoi, casada com Marcelo Andreu Laje; Leticia Nellis de Godoi; e Valdelisa de Godoi Coelho, casada com Virgilio Coelho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 30/06/2026, às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Wilson Maria Leme da Costa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Salvador Leme da Costa e da Sra. Elisa Vieira da Costa, era casado com a Sra. Maria do Carmo Alves Leme da Costa; deixa os filhos: Rodrigo Aparecido Alves Leme da Costa, casado com a Sra. Ariane Canale Leme da Costa; Rafael Alves Leme da Costa; Marcelo Alves Leme da Costa; Andressa Alves Leme da Costa, casada com o Sr. Bruno Vinicius da Silva e Daniel Alves Leme da Costa, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.