Em pouco mais de três meses, o trabalho de combate a vazamentos na rede de água já começa a gerar impactos positivos no dia a dia da população de Piracicaba. As equipes do Programa de Controle de Perdas do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) percorreram 656 quilômetros de tubulações em mais de 40 bairros com o uso da tecnologia do geofonamento — que identifica vazamentos não visíveis —, evitando o desperdício de água tratada.

Nesse período, foram identificados 366 vazamentos ocultos. Destes, 363 já foram consertados, o equivalente a mais de 98% dos casos, contribuindo diretamente para a melhoria do abastecimento em diversos bairros. Os demais reparos devem ser concluídos nas próximas 72 horas.

A ação prevê alcançar cerca de 1.500 quilômetros de rede nos próximos meses, ampliando os benefícios para toda a cidade. “Hoje estamos encontrando um vazamento a cada dois quilômetros de rede. Antes, era um por quilômetro. Isso mostra que obras como a troca de registros para controle de pressão nas tubulações, manutenção nas redes e ramais, setorização da rede, substituições de redes antigas por novas e modernas, aliadas a melhorias na captação, tratamento e distribuição, já apresentam resultados positivos”, explica o gerente de Controle de Perdas, Sandro Fernando Camossi.