Em pouco mais de três meses, o trabalho de combate a vazamentos na rede de água já começa a gerar impactos positivos no dia a dia da população de Piracicaba. As equipes do Programa de Controle de Perdas do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) percorreram 656 quilômetros de tubulações em mais de 40 bairros com o uso da tecnologia do geofonamento — que identifica vazamentos não visíveis —, evitando o desperdício de água tratada.
Nesse período, foram identificados 366 vazamentos ocultos. Destes, 363 já foram consertados, o equivalente a mais de 98% dos casos, contribuindo diretamente para a melhoria do abastecimento em diversos bairros. Os demais reparos devem ser concluídos nas próximas 72 horas.
A ação prevê alcançar cerca de 1.500 quilômetros de rede nos próximos meses, ampliando os benefícios para toda a cidade. “Hoje estamos encontrando um vazamento a cada dois quilômetros de rede. Antes, era um por quilômetro. Isso mostra que obras como a troca de registros para controle de pressão nas tubulações, manutenção nas redes e ramais, setorização da rede, substituições de redes antigas por novas e modernas, aliadas a melhorias na captação, tratamento e distribuição, já apresentam resultados positivos”, explica o gerente de Controle de Perdas, Sandro Fernando Camossi.
Hoje, os serviços acontecem na região do São Francisco. Mais de 40 bairros já foram atendidos, entre eles Pauliceia, Morada do Sol, Eldorado, Esplanada, Parque dos Eucaliptos, Itapuã, Ibirapuera, Vila Cristina, Novo Horizonte e Água Branca.
O geofonamento é realizado em etapas, com equipamentos capazes de “ouvir” ruídos na tubulação e identificar pontos de vazamento mesmo sem sinais visíveis na superfície. Após a localização, o ponto é sinalizado e encaminhado para reparo.
Para o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva, o trabalho vai além da manutenção da rede: trata-se de garantir qualidade de vida à população. “Estamos atuando de forma preventiva para evitar desperdícios e melhorar a regularidade do abastecimento. Nossas equipes trabalham com identificação e respeito aos moradores, buscando causar o menor transtorno possível. E é importante reforçar: esse serviço não gera nenhum custo para a população”, destaca.
Executado pelo Consórcio Geo Piracicaba, o programa representa um investimento de R$ 2,4 milhões e reforça o compromisso do município com o uso responsável da água, garantindo mais eficiência no sistema e mais segurança no abastecimento para a população.
INVESTIMENTOS – O serviço de geofonamento faz parte de um amplo conjunto de investimentos em saneamento que vem sendo executado pela Prefeitura e o Semae.
Desde o início de 2025, a administração municipal colocou em prática um programa de recuperação da infraestrutura do Semae. As primeiras ações incluíram a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, que apresentavam acúmulo de lodo e comprometiam o abastecimento de aproximadamente 120 mil pessoas.
Na sequência, foram iniciadas obras de modernização da ETA II, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas, modernização da Estação de Tratamento de Lodo, ampliação da ETA Capim Fino e implantação de sistemas inteligentes de controle operacional.
Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios em saneamento ultrapassam R$ 120 milhões.
Outra intervenção de grande porte já está em andamento na região de Santa Teresinha, com investimento de R$ 25,3 milhões, contemplando a substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras e a troca de mais de dois mil ramais domiciliares, beneficiando cerca de 80 mil moradores.
É importante destacar que nos próximos dias começam as obras de substituição das redes de distribuição de água e dos ramais da região da Vila Independência, em um investimento de R$ 17,26 milhões que beneficiará aproximadamente 90 mil moradores; a ordem de serviço para esta intervenção foi assinada na última semana.
Além disso, a Prefeitura trabalha para viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes e outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Os projetos incluem novos reservatórios, ampliação da ETA Capim Fino e novas adutoras que ampliarão significativamente a capacidade de produção, reservação e distribuição de água, garantindo segurança hídrica para Piracicaba nas próximas décadas.