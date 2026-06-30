De acordo com a investigação, o caso foi denunciado pelo filho do investigado, que teve acesso às imagens registradas por uma câmera instalada no quarto da vítima. O equipamento havia sido colocado pela família para acompanhar a rotina da idosa, que é acamada.

Um pastor e servidor público municipal, identificado como Dario da Conceição, de 61 anos, foi preso por suspeita de estuprar a sogra, de 91 anos, no município de Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. A prisão em flagrante ocorreu no dia 23 de junho, no bairro Vila Romão, e foi convertida em preventiva pela Justiça. A Polícia Civil também investiga a possibilidade de que o suspeito tenha cometido outros crimes da mesma natureza.

Segundo a polícia, no dia do crime, a esposa e o filho do suspeito haviam saído para participar de um culto religioso. Após receber um alerta da enfermeira responsável pelos cuidados da vítima sobre uma interrupção no funcionamento da câmera, o filho verificou as gravações para identificar a causa da falha e encontrou imagens que, segundo a investigação, registravam o abuso.

As imagens foram apresentadas à Polícia Civil, que se dirigiu à residência da família e efetuou a prisão do suspeito.

Ainda conforme as apurações, o investigado teria desligado a conexão com a internet acreditando que a câmera deixaria de registrar as imagens. No entanto, os vídeos permaneceram armazenados em nuvem e puderam ser recuperados posteriormente. A conexão foi restabelecida quando a esposa e o filho retornaram ao imóvel, momento em que o caso foi comunicado às autoridades.