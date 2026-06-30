Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados João Carvalho de Oliveira e da Sra. Donila Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Santa Maria de Oliveira; deixa os filhos: Neucir Carvalho de Oliveira, casada com o Sr. José Cicero da Silva; Ivanildo Carvalho de Oliveira; Ivani Oliveira da Silva, casada com o Sr. Eli Pereira da Silva; Romildo Carvalho de Oliveira, casado com a Sra. Aline Araujo Dias de Oliveira; Delci de Jesus Oliveira Nunes, casada com o Sr. Silvio Cesar Nunes de Jesus; Neuzita Oliveira Mendes, casada com o Sr. José Inacio Mendes Maria, ambos falecido e Aparecida Carvalho de Oliveira, falecida. Deixa netos,bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Hugo Corazari e da Sra. Maria Aurora Corazari, era viúva do Sr. Mucio Leite; deixa os filhos: Laura Maria da Graça Corazari Leite Magliaro, viúva do Sr. Fernando Antonio Magliaro; Debora Leite Brenelli, viúva do Sr. Nelson Roberto Brenelli; Marcia Antonia Leite Monteiro, casada com o Sr. Renato Cobra Monteiro; Silvana Claudia Leite Cantelli, casada com o Sr. Arnaldo Jose Cantelli e Lucidio Leite, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Angela Pianelli Leite. Deixa 13 netos,17 bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedicto Elesbão

Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Gabriel Elesbão e da Sra. Maria Antonia da Silva, era viúvo da Sra. Leni Maria Ribeiro Elesbão; deixa os filhos: Solange Aparecida Elesbão Botão, casada com o Sr. Gilson Luis Botão; Sonia Maria das Dores Elesbão Ribeiro, casada com o Sr. Eulalio Faria Ribeiro e Antonio Benedito Elesbão, casado com a Sra. Eliezete Toledo Elesbão. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.