Sr. Altino Carvalho de Oliveira
Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados João Carvalho de Oliveira e da Sra. Donila Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Santa Maria de Oliveira; deixa os filhos: Neucir Carvalho de Oliveira, casada com o Sr. José Cicero da Silva; Ivanildo Carvalho de Oliveira; Ivani Oliveira da Silva, casada com o Sr. Eli Pereira da Silva; Romildo Carvalho de Oliveira, casado com a Sra. Aline Araujo Dias de Oliveira; Delci de Jesus Oliveira Nunes, casada com o Sr. Silvio Cesar Nunes de Jesus; Neuzita Oliveira Mendes, casada com o Sr. José Inacio Mendes Maria, ambos falecido e Aparecida Carvalho de Oliveira, falecida. Deixa netos,bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ana Luiza Corazari Leite
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Hugo Corazari e da Sra. Maria Aurora Corazari, era viúva do Sr. Mucio Leite; deixa os filhos: Laura Maria da Graça Corazari Leite Magliaro, viúva do Sr. Fernando Antonio Magliaro; Debora Leite Brenelli, viúva do Sr. Nelson Roberto Brenelli; Marcia Antonia Leite Monteiro, casada com o Sr. Renato Cobra Monteiro; Silvana Claudia Leite Cantelli, casada com o Sr. Arnaldo Jose Cantelli e Lucidio Leite, falecido, deixando viúva a Sra. Maria Angela Pianelli Leite. Deixa 13 netos,17 bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedicto Elesbão
Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Gabriel Elesbão e da Sra. Maria Antonia da Silva, era viúvo da Sra. Leni Maria Ribeiro Elesbão; deixa os filhos: Solange Aparecida Elesbão Botão, casada com o Sr. Gilson Luis Botão; Sonia Maria das Dores Elesbão Ribeiro, casada com o Sr. Eulalio Faria Ribeiro e Antonio Benedito Elesbão, casado com a Sra. Eliezete Toledo Elesbão. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Enide Lazzarini da Cruz
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Helio Ramos da Cruz. Era filha do Sr. Jose Lazzarini e da Sra. Emilia Schutzer, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Ramos da Cruz, casado com Juliana Chiarinelli Barreira Ramos da Cruz; Fabio Ramos da Cruz, casado com Karla Willyane Freitas da Cruz; Valeria Ramos da Cruz; e Ricardo Ramos da Cruz, casado com Luciana de Almeida Gasperazzo. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 28/06/2026, das 10h às 16h, no Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Dirceu Romanini
Faleceu dia 29/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúvo da Sra. Dirce Guindani Romanini. Era filho do Sr. José Romanini e da Sra. Irene Trevisan, falecidos. Deixa os filhos: Beatriz Guindani Romanini Scarpari, casada com José Eduardo Scarpari; Flavio Guindani Romanini, casado com Maria Valdelice Fornazier Romanini; e Mauricio Guindano Romanini. Deixa a neta Helena Romanini Scarpari, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Francisco Geraldo Bortoletto
Faleceu dia 29/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Rosemaire Cecilia de Freitas Bortoletto. Era filho do Sr. Geraldo Antonio Bortoletto e da Sra. Irene Arthur Bortoletto, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Augusto Bortoletto, casado com Any Camila Righi; Juliano Francisco Bortoletto; e Vinicius Geraldo Bortoletto, casado com Lucineide dos Santos Pereira. Deixa o neto João Vitor Righi Bortoletto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Geraldo Peruche
Faleceu dia 28/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúvo da Sra. Cezira Paulina Passareli Peruche. Era filho do Sr. Nicolau Peruche e da Sra. Ema Hubener, falecidos. Deixa os filhos: Euridio Peruche, falecido, que foi casado com Marta Liberato de Macedo; Edena Maria Peruche de Mattos, casada com Rudney Antonio de Mattos; e Eliete Aparecida Peruche. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Homero Moreira de Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. João Moreira de Araujo e da Sra. Olivia Carvalho de Araujo; deixa os filhos: Caroline de Araujo Sacaro, casada com o Sr. João Manoel Sacaro e Rafael de Araujo. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 13h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Idalina Aversa Polisel
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Pasqual Aversa e da Sra. Angelina de Oliveira, era viúva do Sr. Paulo Vicente Polisel. Deixa filhos, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "B" (Camélia) do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iraci Quadrado
Faleceu ontem, na cidade de Blumenau/SC, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Henrique Quadrado e da Sra. Adelia Alexandre Quadrado. Deixa o filho Rafael Henrique de Oliveira, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17:00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ivani de Fatima Alves
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade. Era filha do Sr. Sebastião Alves, falecido, e da Sra. Terezinha Bento Alves. Deixa os filhos: Lucas Alexandre Alves, casado com Vanessa Lais Rubia Alves; e Marcos Vinicius Silva Alves, casado com Mariana Alves. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2026, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jesuina Mafalda Polisel Turchi
Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Polisel e da Sra Joanna Stella, era viúva do Sr. Bruno Turchi; deixa as filhas: Marcia Rosana Turchi Capone, viúva do Sr. Renato Luiz Tadeu Capone e Marta Romana Turchi, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Joana Aparecida Thomazini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Antonio Thomazini Filho e da Sra. Lourdes Melega Thomazini; deixa os filhos: Claudemir Thomazini Raphael, casado com a Sra. Jacqueline Batista de Jesus Thomazini; Raphaela Tifani Thomazini da Silva e Camila Thomazini Raphael. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João José Ferraz
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Fatima Campos. Era filho do Sr. João Pinto Ferraz e da Sra. Maria Francelina Ferraz, falecidos. Deixa os filhos: Rosa Maria Ferraz, Vanessa Ferraz, João Ferraz, Vania Consuelo Antunes, casada com Eni Ezio de Oliveira; Tais Fernanda de Campos Oliveira; e Vitor Henrique de Campos Pulga, casado com Jessica Caroline Pulga de Campos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Moacir Caetano
Faleceu dia 27/06/2026, na cidade de Ribeirão Preto/SP, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Avelino Caetano e da Sra. Alice Gaspar Caetano, era casado com a Sra. Lucia Cristina Crivello Sturion Caetano; deixa a filha: Fernanda Aparecida Caetano. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose da Silva
Faleceu dia 27/06/2026, na cidade de Rubinéia/PR, contava 94 anos, filho dos finados Sr. João da Silva e da Sra. Eliza Nicoletti, era viúvo da Sra. Maria Arlete Pereira da Silva; deixa os filhos: Edemar Aparecido da Silva; Elza Cazarin, falecida; Maria das Dores; João Luiz da Silva e Juceli Marrafon. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Gramado da cidade de Americana/SP, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Agnaldo Alves de Andrade
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Getúlio Roque Alves de Andrade, falecido e da Sra. Oralina Inácio Alves de Andrade. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Coelho de Carvalho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Geraldo Coelho da Silva e da Sra. Maria José de Carvalho. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josemara Aparecida Ananias da Silva
Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 53 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Ananias e da Sra. Benedita Bedia Ananias, era casada com o Sr. Jose Pinheiro da Silva; deixa os filhos: Willian Pinheiro da Silva e Daniel Aparecido Ananias. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jovina Lavandoski da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Jose Lavandoski e da Sra. Justina Rozatti Lavandoski, era viúva do Sr. Jose da Silva; deixa os filhos: Joceli Aparecida da Silva, casada com o Sr. Gleison Campagnol; Claudinei da Silva, casado com a Sra. Catia Fabiana Passatto da Silva; José Arnaldo da Silva, casado com a Sra. Valeria Maria Torresan da Silva; Adriana da Silva, casada com o Sr. Rogerio Sebastião da Silva; Silvana Eliane da Silva; Aparecido Fabio da Silva, casado com a Sra. Maryana Camila Lavandosky; Alessandro Belmiro Bego, casado com a Sra. Patricia Cardoso de Lima. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Judite Maria do Carmo Rodrigues Malagueta
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Rodrigues de Morais e da Sra. Rosa Severino Rodrigues, era casada com o Sr. Odinir Antonio Malagueta; deixa os filhos: Fernando Cesar Malagueta, casado com a Sra. Valeria Galvani Malagueta; Odinir Malagueta e Rodrigo Malagueta; casado com a Sra. Giovana Malagueta. Deixa netos, bisneto, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Laura Lucia Ferraz Gandra
Faleceu dia 29/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Alicinio Moreira Gandra. Era filha do Sr. Alcides Otavio Ferraz e da Sra. Luzia Correa Ferraz, falecidos. Deixa os filhos: Anderson Luciano Ferraz Gandra, casado com Zelita Oliveira Rocha; Adriana Ferraz Gandra, casada com Ivan; e Alcione Ferraz Gandra. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Leonel Gobbo
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Geny Bossi Gobbo. Era filho do Sr. Antonio Gobbo e da Sra. Maria Bombo, falecidos. Deixa os filhos: Denilson Reginaldo Gobbo, casado com Luciana Aparecida Passuelo Gobbo; Adilson José Gobbo, casado com Elizete Aparecida Mizuhira Gobbo; e Maria Luiza Gobbo, viúva de Mauricio Teixeira. Deixa cinco netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2026, às 13h, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Safira, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Charqueada. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leonor Terezinha Scalise Rondinelli
Faleceu dia 28/06/2026 na cidade de São Paulo, aos 80 anos de idade. Era filha do Sr. Glauco Rondinelli e da Sra. Clara Scalise Rondinelli, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 29/06/2026, às 10h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 6, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Luiz Carlos Bortoletto
Faleceu dia 27/06/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Luiz Bortoletto e da Sra. Amelia Rodrigues, era casado com a Sra. Maria Auxiliadora Barbosa Bortoletto; deixa as filhas: Renata Maria Bortoletto, casada com o Sr. Ricardo Calado; Raquel Bortoletto Muzaranha, casada com o Sr. Rogerio Luis Muzaranha e Marcela Bortoletto Meneguelo, casada com o Sr. Alessandro Meneguelo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Balbino Cortozi (Cida Cortozi)
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Aristides Balbino e da Sra. Orlinda Cuvice, era viúva do Sr. Hercio dos Santos Cortozi; deixa os filhos: Marilza Cortozi Faria Santos, casada com o Sr. Roberto Faria Santos; Hercio dos Santos Cortozi Junior, casado com a Sra. Anileda Pavan Cortozi e Roberta Cortozi José, casada com o Sr. Luiz Geraldo de Oliveira José. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Natalina Aparecida Ferreira das Neves
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Luiz Ferreira Neves e da Sra. Maria de Moura; deixa as filhas: Andreia Cristina Ferreira das Neves; Andreza Cristina Ferreira de Barros, casada com o Sr. Jemerson Claudino de Barros e Adriane das Neves Lima. Deixa os netos: Vitor, Vinicius, Sofia, Maria Eduarda, Maria Clara, e os bisnetos: Maya, Maria Vitoria e Lucca. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ralph Niquito
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade. Era filho do Sr. Elias Niquito, falecido, e da Sra. Maria Helena Medinilha Niquito. Deixa a filha Gabriela Niquito. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2026, às 11h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valdemar José Gomes
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Jocelene Cristina Domingos Gomes. Era filho do Sr. Valdemar Gomes, falecido, e da Sra. Maria Luiza Bortoleto Gomes. Deixa as filhas: Monica Fernanda Gomes e Michele Cristine Gomes. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2026, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.