29 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Brasil vai ao intervalo perdendo de 1 x 0 para o Japão

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Foto: Paul ELLIS/AFP
A classificação brasileira está em risco após um primeiro tempo de poucas chances e vantagem japonesa no placar.
A classificação brasileira está em risco após um primeiro tempo de poucas chances e vantagem japonesa no placar.

O Brasil foi para o intervalo em desvantagem diante do Japão nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção japonesa abriu o placar ainda na primeira etapa e leva a vantagem de 1 a 0 para os últimos 45 minutos da partida, colocando pressão sobre a equipe brasileira.

Mesmo com maior posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, o Brasil encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Bem postado defensivamente, o Japão neutralizou as principais investidas da Seleção e foi eficiente ao aproveitar a chance que teve para balançar as redes.

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Segundo tempo promete emoção

Agora, a expectativa é por uma reação brasileira na etapa final. Com a vaga nas oitavas de final em jogo, o técnico deve promover mudanças para aumentar o poder ofensivo e buscar o empate rapidamente, mantendo vivo o sonho do hexacampeonato.

Enquanto isso, o Japão tenta administrar a vantagem e explorar os contra-ataques para confirmar uma classificação histórica. Os próximos 45 minutos prometem fortes emoções em um confronto que pode mudar completamente o destino das duas seleções na Copa do Mundo.

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