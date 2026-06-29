O Brasil foi para o intervalo em desvantagem diante do Japão nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção japonesa abriu o placar ainda na primeira etapa e leva a vantagem de 1 a 0 para os últimos 45 minutos da partida, colocando pressão sobre a equipe brasileira.
Mesmo com maior posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, o Brasil encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Bem postado defensivamente, o Japão neutralizou as principais investidas da Seleção e foi eficiente ao aproveitar a chance que teve para balançar as redes.
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Segundo tempo promete emoção
Agora, a expectativa é por uma reação brasileira na etapa final. Com a vaga nas oitavas de final em jogo, o técnico deve promover mudanças para aumentar o poder ofensivo e buscar o empate rapidamente, mantendo vivo o sonho do hexacampeonato.
Enquanto isso, o Japão tenta administrar a vantagem e explorar os contra-ataques para confirmar uma classificação histórica. Os próximos 45 minutos prometem fortes emoções em um confronto que pode mudar completamente o destino das duas seleções na Copa do Mundo.