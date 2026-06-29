Existe uma pergunta que acompanha quase todo mundo depois dos 50 anos. Ela raramente é feita em voz alta, mas aparece nos exames, nas dores que surgem sem aviso, na dificuldade para subir uma escada ou carregar uma sacola mais pesada.

Quanto tempo ainda vou conseguir fazer tudo sozinho?

Talvez a ciência tenha acabado de oferecer uma resposta surpreendentemente simples.

Um estudo recente publicado no British Journal of Sports Medicine intituçado "Optimal Dose of Muscle-Strengthening Activities for All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Prospective Cohort Study" acompanhou mais de 147 mil pessoas ao longo de décadas para entender como o treinamento de força influencia a longevidade. E os resultados chamam a atenção por um motivo curioso: não estamos falando de treinos extremos, maratonas ou rotinas de atletas profissionais.

O ponto de maior benefício apareceu entre 90 e 120 minutos semanais de exercícios resistidos. Em outras palavras, cerca de duas horas por semana de musculação ou treinamento de força estiveram associadas a um menor risco de mortalidade ao longo da vida.