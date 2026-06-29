Vivemos em uma época curiosa. Nunca tivemos tanto acesso à informação, ao conhecimento e à comunicação. Com poucos toques na tela do celular, podemos conversar com alguém do outro lado do mundo, acompanhar notícias em tempo real, aprender uma nova habilidade ou encontrar respostas para praticamente qualquer pergunta.

A tecnologia transformou a sociedade e trouxe avanços que merecem ser reconhecidos. Ela faz parte do nosso trabalho, dos estudos, dos negócios e até dos serviços públicos. Não se trata de rejeitar o mundo digital. Pelo contrário. Manter-se conectado, informado e atualizado é uma necessidade dos nossos tempos.

Mas, em meio a tantos benefícios, talvez seja importante fazermos uma pergunta simples: o que estamos perdendo quando deixamos de exercitar a atenção, a reflexão e a curiosidade?