Fiquei verdadeiramente estarrecida com as imagens e som da atuação de 12 policiais militares que entraram armados na Escola Municipal.de Educação Infantil Antônio Bento, na Zona Oeste de São Paulo, para apurar uma denúncia relacionada a uma atividade pedagógica sobre cultura afro-brasileira. As imagens das câmeras corporais divulgadas nesta terça-feira (23) mostram um tenente questionando o trabalho pedagógico da unidade e acusando a diretora de tentar "ditar sua ideologia" ao explicar o projeto desenvolvido pela escola.

As imagens revelam uma tentativa de intimidação de profissionais da educação, uma interferência indevida na autonomia pedagógica da escola e expõem os riscos da política de militarização dos espaços educacionais por parte do governo de Tarcísio de Freitas.

Esses diálogos mostram a gravidade de uma visão autoritária que vem contaminando parte das forças de segurança do Estado. Estamos falando da entrada de policiais fortemente armados, inclusive com metralhadora, em uma escola de educação infantil, causando temor entre educadores e crianças, para questionar uma atividade pedagógica plenamente amparada pela legislação brasileira.