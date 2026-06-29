A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29) para mais um desafio na Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Japão às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, em duelo válido pela fase mata-mata do torneio. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final e segue sonhando com o título mundial.
Depois de encerrar a fase de grupos na liderança de sua chave, a equipe brasileira chega embalada para o confronto e busca manter o bom desempenho apresentado até aqui na competição.
O duelo também coloca frente a frente duas seleções que já se enfrentaram diversas vezes ao longo da história. Brasil e Japão possuem um histórico marcado pelo domínio brasileiro, mas os japoneses vêm evoluindo nos últimos anos e prometem dificultar a vida da Seleção.
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Nos confrontos mais recentes, o Brasil leva vantagem. Em junho de 2022, as equipes se enfrentaram em Tóquio, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, a Seleção venceu por 1 a 0, com gol de Neymar, de pênalti. Antes disso, em 2017, os brasileiros derrotaram os japoneses por 3 a 1, em amistoso disputado na França, com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus.
Uma curiosidade é que Brasil e Japão já se enfrentaram em uma Copa do Mundo. O duelo aconteceu na edição de 2006, na Alemanha, e terminou com vitória brasileira por 4 a 1 na fase de grupos, com dois gols de Ronaldo, um de Juninho Pernambucano e outro de Gilberto.
No retrospecto geral, a Seleção Brasileira soma ampla vantagem no confronto direto. Em 14 partidas disputadas entre as equipes, o Brasil conquistou 11 vitórias, houve dois empates e apenas uma vitória japonesa, registrada em um amistoso realizado em 2025.
Agora, as duas seleções voltam a medir forças em um duelo decisivo. Com vaga em jogo e clima de Copa do Mundo, a expectativa é de um confronto disputado em Houston.