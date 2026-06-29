A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29) para mais um desafio na Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Japão às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos, em duelo válido pela fase mata-mata do torneio. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final e segue sonhando com o título mundial.

Depois de encerrar a fase de grupos na liderança de sua chave, a equipe brasileira chega embalada para o confronto e busca manter o bom desempenho apresentado até aqui na competição.

O duelo também coloca frente a frente duas seleções que já se enfrentaram diversas vezes ao longo da história. Brasil e Japão possuem um histórico marcado pelo domínio brasileiro, mas os japoneses vêm evoluindo nos últimos anos e prometem dificultar a vida da Seleção.