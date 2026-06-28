Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Miquelin e da Sra. Luiza Berteli Miquelin, era casada com o Sr. Agostinho Messias Santos de Oliveira, deixa os filhos: Marilia Miquelin de Oliveira e Gustavo Miquelin de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da Igreja Metodista de Piracicaba sito a rua. Benjamin Constant, 2964, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 26/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Lopes Pereira e da Sra. Domingas Soares de Lima, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Maria das Dores Filho

Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida de Fatima Rodrigues Castro das Dores. Era filho do Sr. Antonio Maria das Dores e da Sra. Josefina Corder, falecidos. Deixa os filhos: Lee Antonio das Dores casado com Luciana Sega das Dores; Juliana Aparecida das Dores; Rodrigo Antonio das Dores casado com Gisele Carvalho da Silva. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 27/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 14h00 até as 18h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.