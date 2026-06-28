Sra. Angela Aparecida Miquelin de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Miquelin e da Sra. Luiza Berteli Miquelin, era casada com o Sr. Agostinho Messias Santos de Oliveira, deixa os filhos: Marilia Miquelin de Oliveira e Gustavo Miquelin de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da Igreja Metodista de Piracicaba sito a rua. Benjamin Constant, 2964, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ana Maria Pereira
Faleceu dia 26/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 81 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Lopes Pereira e da Sra. Domingas Soares de Lima, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Maria das Dores Filho
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida de Fatima Rodrigues Castro das Dores. Era filho do Sr. Antonio Maria das Dores e da Sra. Josefina Corder, falecidos. Deixa os filhos: Lee Antonio das Dores casado com Luciana Sega das Dores; Juliana Aparecida das Dores; Rodrigo Antonio das Dores casado com Gisele Carvalho da Silva. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 27/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 14h00 até as 18h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Doraci Maria Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Palmyro Garcia e da Sra. Benedicta Pires, era casada com o Sr. Helio dos Santos; deixa os filhos: Cristina de Jesus Garcia Valencio, casada com Sr. Antonio Claudemir Valencio; Wellinton dos Santos e Paloma dos Santos. Deixa netos , demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Elias dos Santos Teotonio
Faleceu dia 27/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era casado com a Sra. Lilian Graziela de Lima Teotonio. Era filho do Sr. Geraldo Manoel Teotonio e da Sra. Cicera Cecilia Teotonio. Deixa os filhos: Raphael dos Reis Teotonio; Jessica Fernanda dos Reis Teotonio; Yasmine Paula dos Reis Teotonio. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/06/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Fatima Ferreira de Lima
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Vicente Ferreira de Lima e da Sra.Maria Rosa de Lima, era casada com o Sr. Adão José Martins; deixa os filhos: Sheyla, Fabiana e Shirley, falecida. deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal da cidade de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Helena Vitoria da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 21 anos, filha do Sr. Luis Carlos Clazzer da Silva e da Sra. Eliete Alves Ferreira, deixa os irmãos: Nayara Fernanda Ferreira Augusto; Gabriele Mayara Ferreira da Silva e Luis Carlos Clazzer da Silva Filho. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Tegão
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Benedito Tegão e da Sra. Olimpia de Campos Tegão, era casado com a Sra. Clarice Bento Tegão; deixa os filhos: Pastor Afranio William Tegão, casado com a Sra. Maria Cristina Bombo Tegão; Amilton Cesar Tegão; Arnaldo Jose Tegão, casado com a Sra. Sara Tegão; Adriano Socrates Tegão, casado com a Sra. Lorena Tegão e Aldo Leandro Tegão. Deixa os netos: Davi, Vitor Cesar, Emanuela e Gabriela. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, e demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 16h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Leonilda Aparecida da Silva Cresta
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio da Silva Filho e da Sra. Maria Carolina Toscano, era casada com o Sr. Mario Nazareth Cresta, deixa os filhos: Adriana Aparecida Cresta, casada com o Sr. Danilo Monaco e Mario Alexandre Cresta, falecido. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 15h15 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Moacir Jose Caetano
Faleceu ontem, na cidade de Ribeirão Preto/SP, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Avelino Caetano e da Sra. Alice Gaspar Caetano, era casado com a Sra. Lucia Cristina Crivello Sturion Caetano; deixa a filha: Fernanda Aparecida Caetano. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/Sp, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Newton Carlos Pasian
Faleceu dia 26/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade. Era filho do Sr. Newton Pasian e da Sra. Darcy Ferreira Pasian. Deixa a filha: Bruna Pereira Pasin. Deixa o neto: Marcelo Valero Junior, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 27/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 7h30 até as 11h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Paulo Renato Simoni
Faleceu dia 26/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade. Era filho do Sr. Tuffy Simoni e da Sra. Clarice Simoni, falecidos. Deixa a filha: Julia Oliveira Simoni, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 27/06/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 10h00 até as 13h15. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Tolentina Costa Soares
Faleceu dia 26/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Roque Soares da Silva. Era filha do Sr. Silvestre Plácido Costa e da Sra. Martinha Maria da Costa, falecidos. Deixa os filhos: Maria Marlene Costa Soares Silva casada com Enilson Ferreira da Silva; Roque César Costa Soares casado com Maria de Fatima da Silva Costa Soares; Roberto Costa Soares; Marilene Soares Costa casada com Hélio Nascimento Costa. Deixa netos e familiares. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Iracemápolis e seu sepultamento ocorreu dia 27/06/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.