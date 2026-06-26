O XV de Piracicaba entra em campo neste sábado (27), às 18h, no estádio Barão da Serra Negra, para enfrentar o América/RJ no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Após empate na partida de ida, no Rio de Janeiro, quem vencer garante vaga na próxima fase e, ao menos, presença assegurada na edição de 2027 da competição.

Em coletiva, o técnico Fernando Marchiori destacou que o confronto será decidido em aspectos como equilíbrio emocional, intensidade e eficiência nas oportunidades criadas, características típicas de jogos eliminatórios.

“É um jogo onde você precisa ganhar, conter a ansiedade e ter um jogo equilibrado, de ritmo forte e de imposição”, afirmou o treinador, ao projetar a partida decisiva em casa. Marchiori reconheceu a força do adversário e fez uma análise tática do América/RJ, ressaltando a capacidade ofensiva da equipe carioca e a mobilidade dos setores laterais.