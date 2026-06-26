O XV de Piracicaba entra em campo neste sábado (27), às 18h, no estádio Barão da Serra Negra, para enfrentar o América/RJ no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Após empate na partida de ida, no Rio de Janeiro, quem vencer garante vaga na próxima fase e, ao menos, presença assegurada na edição de 2027 da competição.
Em coletiva, o técnico Fernando Marchiori destacou que o confronto será decidido em aspectos como equilíbrio emocional, intensidade e eficiência nas oportunidades criadas, características típicas de jogos eliminatórios.
“É um jogo onde você precisa ganhar, conter a ansiedade e ter um jogo equilibrado, de ritmo forte e de imposição”, afirmou o treinador, ao projetar a partida decisiva em casa. Marchiori reconheceu a força do adversário e fez uma análise tática do América/RJ, ressaltando a capacidade ofensiva da equipe carioca e a mobilidade dos setores laterais.
“É uma equipe bem treinada, forte pelos lados, com dois alas muito ativos e jogadores rápidos e técnicos por dentro”, avaliou.
O treinador também chamou atenção para o caráter decisivo do confronto e a necessidade de atenção máxima em um duelo de “mata-mata”, onde erros podem ser determinantes.
Segundo ele, o fator competência será fundamental para aproveitar as chances criadas. “Meia bola que você tiver, você tem que tentar fazer”, disse. Outro ponto abordado foi a preparação emocional do elenco para lidar com a pressão da partida decisiva, especialmente diante da expectativa de casa cheia no Barão da Serra Negra.
“São grandes profissionais, sabem da importância disso para a instituição e para a cidade. É fazer o que fazem com alegria, responsabilidade e tranquilidade”, afirmou. O técnico ainda não confirmou a escalação e afirmou que o departamento médico deve atualizar a situação dos atletas relacionados nesta sexta-feira.
Por fim, o treinador convocou a torcida do XV para apoiar a equipe no jogo decisivo. “Que eles venham, encham essa casa e empurrem esses meninos para que possamos sair com um grande resultado”, concluiu.