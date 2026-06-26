Sr. Claudio Perez Rodrigues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Manoel Rodrigues Filho e da Sra. Dolores Perez Rodrigues, era viúvo da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Rodrigues; deixa os filhos: Viviane Aparecida de Oliveira e Antonio Claudio de Oliveira Rodrigues, casado com a Sra. Tais de Luca. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cynira Cyrillo Cezar
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Antonio Cyrillo Diniz e da Sra. Maria da Conceição Cyrillo, era viúva do Sr. João Cezar da Silva; deixa os filhos: Vania Cezar; Silvana Cezar; Rosangela Cezar e Rogério Cezar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iracema da Silva Soares
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha da Sra. Joaquina Maria da Conceição, falecida, era viúva do Sr. José Soares; deixa os filhos: José Benedito Soares, casado com a Sra. Maria José; Romilda dos Santos Soares e Wilson Aparecido Soares. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Katia dos Santos Barbato
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de idade e era casada com o Sr. Alessandro Ricardo Costa. Era filha do Sr. Valter Renato Barbato e da Sra. Elisabete Souza dos Santos, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/06/2026 às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lazaro Moreno Castilho
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Dolores de Fátima Coral. Era filho do Sr. Antonio Moreno Castilho e da Sra. Isabel Marques da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Nathalia Coral Castilho Ganeo, casada com Rodolfo Mariano Gonçalves Ganeo; Luiz Gustavo Fogaça, casado com Cleice de Fatima Aguiar Fogaça; e Diego Coral Castilho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/06/2026 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Irene Cerioni Almeida
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Umberto Cerioni e da Sra. Attilia Buttieri, era viúva do Sr. Benedito Lopes de Almeida; deixa os filhos: Fabio Cerioni de Almeida; Rodrigo Cerioni de Almeida, casado com a Sra. Cleide; Daniel Cerioni de Almeida, casado com a Sra. Luciane e Mariana Cristina Rodrigues Mendes, casada com o Sr. Alex. Deixa os netos: Isabelle, Samuel, Miguel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nivaldo Romão de Brito
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Antonia Ouzania Bernardo de Brito. Era filho do Sr. Arthur Romão de Brito e da Sra. Ana Veroneze de Brito, falecidos. Deixa os filhos: Diego Romão de Brito, Jean Carlos Romão de Brito e Danilo Romão de Brito. Deixa os netos: Daniel Romão de Brito e Lais Polizel de Brito, além de familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/06/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Norberto Pedro Correia
Faleceu dia 26/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Secundina da Mata. Era filho do Sr. Gasparino Correia e da Sra. Margarida Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Helio da Mata Correia, casado com Cintia Regina Garcia Correia; Fatima Elaine Correia Togni, casada com Rogerio Togni; Marcelo da Mata Correia, casado com Luciana Cassano Correia; Marcos da Mata Correia, casado com Lusiane Correia; Jose Mario da Mata Correia, casado com Silmara Correia; Erica Cristina Correia, casada com Bruno Damacena; Maria do Amparo Correia, casada com Alexandre Neves; Marcia Aparecida Correia; e Dulcineia Correia. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Olavo Nunes Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Mariano Nunes de Oliveira e da Sra. Ana Glorinda da Conceição, era casado com a Sra. Alice Maria de Oliveira; deixa os filhos: Edson Nunes de Oliveira, casado com a Sra. Sheila Esposito; Jair Nunes de Oliveira, casado com a Sra. Natalia Furlan e Ademir Nunes de Oliveira, casado com a Sra. Handressa Antunes Franco de Oliveira. Deixa as netas: Ana Carolina e Iara, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roberto Carlos Elias
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. João Elias e da Sra. Anna Carmona Elias, era viúvo da Sra. Lydia Formaggio Elias; deixa os filhos: Ana Lidia Elias, casada com o Sr. Fernando Frosini de Barros Ferraz e Roberto Carlos Elias Junior, casado com a Sra. Gislene Aparecida Pinheiro Elias. Deixa a neta Leticia Formaggio Pinheiro Elias, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Solandi Rosa Jacuneli
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha da Sra. Idalia Rosa Jacuneli, falecida; deixa o filho: Maicon Felipe Jacuneli de Souza, casado com a Sra. Michele Ficher dos Santos. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teresinha Hech
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Hech e da Sra. Amelia Laiti Hech; deixa os filhos: Alexandre Otavio Rodrigues; Paulo Cesar Rodrigues; Gilmara Rodrigues e Silvia Rodrigues. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Yule Moretti Barbosa de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Antonio Moretti e da Sra. Esperança Guidolin Moretti, era viúva do Sr. Nylton Barbosa de Souza; deixa os filhos: Cathia Regina de Souza Pizzinatto, casada com o Sr. Rogerio Pizzinatto; Roni Jose Barbosa de Souza e Alexandre Barbosa de Souza, casado com a Sra. Andreza Maria Luzia Baldo de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.