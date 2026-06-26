Sr. Claudio Perez Rodrigues

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Manoel Rodrigues Filho e da Sra. Dolores Perez Rodrigues, era viúvo da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Rodrigues; deixa os filhos: Viviane Aparecida de Oliveira e Antonio Claudio de Oliveira Rodrigues, casado com a Sra. Tais de Luca. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cynira Cyrillo Cezar

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Antonio Cyrillo Diniz e da Sra. Maria da Conceição Cyrillo, era viúva do Sr. João Cezar da Silva; deixa os filhos: Vania Cezar; Silvana Cezar; Rosangela Cezar e Rogério Cezar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Iracema da Silva Soares

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha da Sra. Joaquina Maria da Conceição, falecida, era viúva do Sr. José Soares; deixa os filhos: José Benedito Soares, casado com a Sra. Maria José; Romilda dos Santos Soares e Wilson Aparecido Soares. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.