Onde está e o público tem acesso?

Quem deseja ler a obra hoje enfrenta dificuldades, já que o livro se tornou uma raridade. A primeira edição da obra, feita pelo JP, está disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda”. A segunda edição, eventualmente, pode ser encontrada à venda em sebos virtuais ou físicos, ou em coleções particulares.

Qual a importância histórica para a cidade da obra?

David Antunes não tinha como objetivo fazer uma obra de História, e sim, uma obra literária. Queria contar uma história que tivesse a Piracicaba do final do século XIX como cenário, e aí, situar os personagens que, em sua imensa maioria, são criações suas, não são pessoas que existiram de fato. Mas a obra conta com uma bela ambientação, porque o trabalho de pesquisa feito pelo autor e sua esposa, piracicabana de nascimento, foi muito bem feito, a ponto de colocar na boca dos personagens expressões que eram faladas no final do século XIX, como “a dívida está no pé do defunto”, querendo dizer que a dívida que o falecido não tinha mais esperanças de ser recebida pelo credor; ou “esticar as gâmbias”, que significava “passear a pé”. Também há menção a fatos importantes do período, como o assassinato do pintor Almeida Júnior em frente ao Hotel Central, ao lado da Igreja Matriz. Mas dois fatos históricos interferem com os personagens, mais do que com a trama, pois não há um enredo propriamente dito – que são a Abolição e a Proclamação da República. O pai da família Cardoso, Arthur, apoia a monarquia e o imperador D. Pedro II. Não é dito explicitamente na obra, mas dá-se a entender que a mudança de cidade da família acontece por causa da Proclamação da República, por conta do ambiente piracicabano, que pendeu mais para o lado republicano. O curioso é que Titinha, esposa de Antunes, era sobrinha de Prudente de Moraes, evidentemente, um defensor dos ideais republicanos, assim como toda a família. Tal fato não impediu que, condizente com a fidelidade histórica, Antunes tenha feito de seu protagonista um monarquista, e como parece ter acontecido em Piracicaba, mostrado que os conflitos entre monarquistas e republicanos não passaram de algumas discussões verbais mais acaloradas, como é mostrado na novela. Enfim, a obra é importante por fazer uma reconstituição não só da geografia urbana de Piracicaba no final do século XIX, mas principalmente por reconstituir um ambiente humano, de como as pessoas trabalhavam, conversavam e se divertiam, além da sua relação com a religião – que é importante para a terceira parte da novela -

Qual o objetivo do seu trabalho de pesquisa sobre a publicação?

Cheguei ao livro a partir das pesquisas que fiz em torno do tema “modernismo em Piracicaba”, para escrever o livro “Modernidade Caipira: o Modernismo de 1922 em Piracicaba”, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba - IHGP. Ao estudar alguns membros do “Grupo de Piracicabanos do Estadão”, das décadas de 1920 a 1950, deparei-me com David Antunes, e a referência ao seu nome, que tinha escrito uma novela que tinha Piracicaba como ambiente. Fui procurar o livro, encontrei um exemplar da segunda edição para compra, acabei me encantando muito com a obra, que tem valor tanto literário quanto histórico. E fui pesquisar mais sobre o livro e seu autor, que tem uma história fascinante, um autor paulista que casou-se com uma piracicabana, Titinha, sobrinha de Prudente de Moraes, que também se encantou com a nossa cidade e nossa cultura.