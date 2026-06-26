Quando foi a última edição do Projeto Reminiscências-Recital de Piano? Qual é o impacto desse evento para a nossa cidade? Tem plano para outros? A 9ª Edição do projeto Reminiscências - Recital de Piano com Cecília Bellato, alunos e convidados foi dia 17 de junho de 2026, no Auditório da Acipi. Esse evento tem sido muito bem aceito pelo público em geral, pois um que de carinho e amor paira no ar ao trazer pessoas da família ou amigos para tocarem juntos aos meus alunos. Antes eu fazia três apresentações no ano: Reminiscências, No Mundo do Cinema e Recital com Cecília Bellato e alunos. Cada um tinha sua característica própria, mas precisei eliminar o último (no qual o aluno escolhia se queria tocar música erudita ou popular (claro que estando ao seu alcance) por ter que alugar o espaço, onde nos apresentamos. Em novembro, está previsto o Mundo do Cinema na sua 21a edição, no qual enquanto passam na tela cenas dos filmes em questão, o aluno toca a trilha sonora do mesmo. Um evento muito lindo, saudoso e que fica na memória de todos!!!

Suas apresentações frequentemente apoiam causas sociais ou arrecadações locais como a reforma do piano Steinway & Sons da EMPEM ou eventos no Teatro Municipal Losso Netto. Como você enxerga o papel do artista na transformação social da cidade? Algumas apresentações realmente eu fiz como causas sociais, ajudando entidades, mas também fiz arrecadações locais como a reforma do piano Steinway. Realmente, é um piano que fala sozinho. Eu digo assim por que a sonoridade dele é muito linda. E é um piano que a gente ter e estimar nessa cidade. Você sabe que o piano é feito artesanalmente e cada piano tem o seu som. E eu gosto muito do som dele. Já toquei fazendo grandes concertos com orquestras sinfônicas, no qual o maestro Mahle regia. E é um dos pianos que eu mais gostei na minha vida toda de tocar. Para fazer uma reforma desse piano iria ficar em R$ 42 mil, em São Paulo. E consegui arrecadar R$ 19 mil entre apresentações e pessoas físicas que doaram em prol desse piano. Mas esse dinheiro foi utilizado dentro da própria escola para que pudesse continuar funcionando por ter algo irregular dentro da própria escola. Foi uma pena, mas o piano continua lá. Parece que estavam reivindicando para que ele fosse agora, com a venda do prédio da escola, para o Teatro Municipal Losso Netto, o que fiquei muito feliz se isso acontecesse. O maestro titular parece que ia conseguir essa reforma. Não sei se isso vai dar certo.

Conte-nos sua atuação como professora... Eu gosto de começar as crianças a partir de 4 anos de idade, mostrando o piano, fazendo a musicalização, educando o ouvido de uma maneira lúdica. E ainda utilizo o mesmo método por onde comecei. Analisei outros, mas ainda gosto muito dele. E é por aí que ensino tanto as crianças, como jovens e pessoas que maior conhecimento. Gosto muito de trabalhar nessa área, atuando como professora e também apresentando-os. Acho muito importante o aluno se apresentar em auditórios, porque isso ele fica preparado em outras situações como ter uma ação, de como se apresentar em palco, diante de eventos. Enfim, a música é muito abrangente: além de trabalhar o emocional, ela trabalha também o lado de cada pessoa no seu contexto.