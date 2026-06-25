Na rota do hexacampeonato, o Brasil terá mais cinco jogos. A começar pela próxima segunda-feira (29), às 14h, na fase 16 avos de final, o caminho do Brasil no mata-mata segue esta sequência de datas: 5 de julho, domingo (oitavas); 11 de julho, sábado (quartas); 15 de julho, quarta-feira (semifinais); e 19 de julho a grande final.

Caso o Brasil avance na fase de 16 avos de final, as oitavas de finais (5 de julho, às 17h, em Nova Jersey) seriam entre os segundos colocados dos grupos E (Costa do Marfim, Equador ou Curaçao) e I (França ou Noruega).

A partir das quartas de final (sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami), porém, fica difícil prever e as opções são muitas. A Inglaterra, no entanto, aparece como possível adversária, caso, é claro, também siga avançando.