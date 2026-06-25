Na rota do hexacampeonato, o Brasil terá mais cinco jogos. A começar pela próxima segunda-feira (29), às 14h, na fase 16 avos de final, o caminho do Brasil no mata-mata segue esta sequência de datas: 5 de julho, domingo (oitavas); 11 de julho, sábado (quartas); 15 de julho, quarta-feira (semifinais); e 19 de julho a grande final.
Caso o Brasil avance na fase de 16 avos de final, as oitavas de finais (5 de julho, às 17h, em Nova Jersey) seriam entre os segundos colocados dos grupos E (Costa do Marfim, Equador ou Curaçao) e I (França ou Noruega).
A partir das quartas de final (sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami), porém, fica difícil prever e as opções são muitas. A Inglaterra, no entanto, aparece como possível adversária, caso, é claro, também siga avançando.
Na semifinal (quarta-feira, 15 de julho, às 16h, em Atlanta), o duelo pode ser contra a Argentina, que já garantiu a classificação antecipada com a liderança do Grupo J. Assim, a vaga na final passaria pelo time do craque Lionel Messi.
A decisão pelo título (domingo, 19 de julho, 16h, em Nova Jersey) é ainda mais difícil de prever, mas Espanha, França e Alemanha são candidatas a chegarem à final do outro lado do chaveamento, caso o desenho atual se confirme.
Boa notícia para o torcedor: se avançar em todas as fases, o Brasil terá sempre pelo menos quatro dias de descanso entre um jogo e outro.
O time canarinho busca a sexta estrela, após as conquistas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A rival Alemanha tem quatro taças (1954, 1974, 1990 e 2014), ao lado da Itália (1934, 1938, 1982 e 2006), que não está no Mundial-2026. Vale lembrar, ainda que o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo.
A atual campeã, a Argentina, ganhou três vezes (1978, 1986 e 2022); a França, duas vezes (1998 e 2018), assim como o Uruguai (1930 e 1950). E, por fim, as europeias Inglaterra (1966) e Espanha (2010) têm uma conquista cada.