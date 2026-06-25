Aparecido Celestino dos Santos
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Teresa Borges da Silva dos Santos. Era filho do Sr. Vivaldino Celestino dos Santos e da Sra. Elvira Maria dos Santos. Deixa os filhos: Luciano Junior dos Santos, casado com Larissa Bianca Lopes dos Santos; Viviane Aparecida dos Santos Prado, casada com Anderson Rodrigo Nascimento Prado; Lucimara Cristiane dos Santos, casada com Vilson da Silva Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Agostinho Fusato
Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Charqueada, aos 95 anos de idade e era casado com a Sra. Dirce Morelli Fusato. Era filho do Sr. Augusto Fusato e da Sra. Maria Santina Sesso, falecidos. Deixa os filhos: Jonas Moacir Fusato, Jose Odair Fusato e Agostinho Donizete Fusato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Benedita Maria Rocha Toledo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Moacyr Rocha Toledo e da Sra. Maria Carajol de Toledo, era casada com o Sr. Dirceu Pereira; deixa os filhos: Fernanda Rocha Leme, casada com o Sr. Alcides Jose de Paula Braga; Sama Valeria Leme, casada com o Sr. Sergio da Cruz Camargo; Luciana Leonor Leme Moreira, casada com o Sr. Marcos Roberto Caetano Moreira; Rogerio Rocha Leme, falecido, deixando viúva a Sra. Carina Brieda Leme e Beatriz Leme, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 17h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudio Cesar Limongi
Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Vania Poncio Galante Limongi. Era filho do Sr. Decio Orestes Limongi e da Sra. Mathilde Cassano Limongi, falecidos. Deixa a filha: Vivian Limongi Munaro, casada com Fabio Frassetto Munaro. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Izabel Gonsales Severino
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casada com o Sr. Valter Francisco Severino. Era filha do Sr. Jose Gonsales Y Gonsales e da Sra. Lazara Duarte Gonsales, falecidos. Deixa os filhos: Valter Francisco Severino Filho, casado com Juliana Taranto; Renata Luisa Severino, casada com Rodrigo dos Santos Alves; e Bruno Fernando Severino, casado com Taina Panaia Bueno. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luzia Aparecida Michelon Clemente
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Luiz Clemente e da Sra. Adelina Michelon; deixa as filhas: Fabiana Clemente Alves; Janaina de Freitas Pavani, casada com o Sr. Alessandro Pavani; Jacqueline de Freitas Costa, casada com o Sr. Elcias Costa e Jamile de Freitas, casada com o Sr. Rodrigo Wesley Dias. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "C - Lírio" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Fatima Lopes de Campos
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casada com o Sr. Sebastião Cirino dos Santos. Era filha da Sra. Leticia Lopes de Campos, falecida. Deixa os filhos: Genes Aparecido de Campos Cirino, casado com Celia Regina Berto Cirino; Genivaldo Tadeu Lopes de Campos Cirino; e Norivaldo de Campos Cirino. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Milton Sergio Sterde
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Henrique Sterde e da Sra. Neide Maria Xavier Sterde, era casado com a Sra. Maria Aparecida Segantini Sterde; deixa os filhos: Erick Fernando Sterde, falecido, e Janaina Cristina Sterde Serqueira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sr. Oswaldo Mantelatto
Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era viúvo da Sra. Alzira Gibello Mantelatto. Era filho do Sr. Sylvio Mantelatto e da Sra. Zusma Marconi, falecidos. Deixa os filhos: Joceli Maria Mantelatto Gonçalves, casada com Adail Ricardo Lester Gonçalves; Jocilene Mantelatto Pecorari, casada com Paulo Antonio Carnevalli Pecorari; Ana Maria Mantelatto; Osvaldo Mantelatto Junior, casado com Sueli Aparecida Checoli Mantelatto; e Delci Aparecida Mantelatto Bonsi, casada com José Roberto Bonsi. Deixa 11 netos, 11 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ronaldo Fernando Dias
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade e era filho do Sr. José Aparecido Dias e da Sra. Teresinha Morales Dias, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 11h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Silvia Regina Crivellari
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era filha do Sr. Carlos Crivellari Filho e da Sra. Leonil da Silva Crivellari, falecidos. Deixa os filhos: Lucas Crivellari da Silva, casado com Mariela Senas; Maria Heloisa Crivellari da Silva França, casada com Ewerton de França. Deixa a neta Catarina, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, a partir das 08h00 até as 14h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sylvio Scotton
Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Elisa Leme Scotton. Era filho do Sr. Antonio Scotton e da Sra. Adelaide Liberal, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Antonio Scotton, casado com Denise Pinhati Scotton; e Laerte Antonio Scotton, casado com Patricia Horschutz Scotton. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Ipeúna e seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Ipeúna, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Cirurgião Dentista: Thales Rocha de Mattos Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Thales Rocha de Mattos e da Sra. Zorab Maria do Nascimento Rocha de Mattos, era casado com a Sra. Juliana Labate Capobianco; deixa os filhos: Tania de Mattos, casada com o Sr. Alex Carrasco e Thales Rocha de Mattos Neto. Deixa os netos: Augusto e Elisa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.