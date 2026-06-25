Aparecido Celestino dos Santos

Faleceu dia 25/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Teresa Borges da Silva dos Santos. Era filho do Sr. Vivaldino Celestino dos Santos e da Sra. Elvira Maria dos Santos. Deixa os filhos: Luciano Junior dos Santos, casado com Larissa Bianca Lopes dos Santos; Viviane Aparecida dos Santos Prado, casada com Anderson Rodrigo Nascimento Prado; Lucimara Cristiane dos Santos, casada com Vilson da Silva Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Agostinho Fusato

Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Charqueada, aos 95 anos de idade e era casado com a Sra. Dirce Morelli Fusato. Era filho do Sr. Augusto Fusato e da Sra. Maria Santina Sesso, falecidos. Deixa os filhos: Jonas Moacir Fusato, Jose Odair Fusato e Agostinho Donizete Fusato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 25/06/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Benedita Maria Rocha Toledo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Moacyr Rocha Toledo e da Sra. Maria Carajol de Toledo, era casada com o Sr. Dirceu Pereira; deixa os filhos: Fernanda Rocha Leme, casada com o Sr. Alcides Jose de Paula Braga; Sama Valeria Leme, casada com o Sr. Sergio da Cruz Camargo; Luciana Leonor Leme Moreira, casada com o Sr. Marcos Roberto Caetano Moreira; Rogerio Rocha Leme, falecido, deixando viúva a Sra. Carina Brieda Leme e Beatriz Leme, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 17h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.