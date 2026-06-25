Quem está em busca de produtos de tecnologia por preços potencialmente abaixo do mercado tem uma nova oportunidade. A Receita Federal em São Paulo abriu um leilão eletrônico regional com mercadorias apreendidas ou abandonadas, reunindo itens que vão de smartphones e notebooks a veículos e caminhões.

As propostas podem ser registradas até as 21h do dia 29 de junho. Já a etapa de lances está marcada para as 10h do dia 30 de junho, seguindo o horário oficial de Brasília. O objetivo da iniciativa é reduzir o volume de mercadorias armazenadas nos depósitos do órgão e ampliar a arrecadação pública.

Entre os destaques do certame estão smartphones de diferentes modelos, incluindo versões do iPhone 13 e posteriores, além de notebooks, videogames PlayStation 5, smartwatches e outros equipamentos eletrônicos que costumam despertar grande interesse entre os participantes.