Quem está em busca de produtos de tecnologia por preços potencialmente abaixo do mercado tem uma nova oportunidade. A Receita Federal em São Paulo abriu um leilão eletrônico regional com mercadorias apreendidas ou abandonadas, reunindo itens que vão de smartphones e notebooks a veículos e caminhões.
As propostas podem ser registradas até as 21h do dia 29 de junho. Já a etapa de lances está marcada para as 10h do dia 30 de junho, seguindo o horário oficial de Brasília. O objetivo da iniciativa é reduzir o volume de mercadorias armazenadas nos depósitos do órgão e ampliar a arrecadação pública.
Entre os destaques do certame estão smartphones de diferentes modelos, incluindo versões do iPhone 13 e posteriores, além de notebooks, videogames PlayStation 5, smartwatches e outros equipamentos eletrônicos que costumam despertar grande interesse entre os participantes.
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Regras exigem atenção dos interessados
A participação é permitida para pessoas físicas e jurídicas que possuam conta gov.br nos níveis Prata ou Ouro. No caso dos cidadãos que adquirirem lotes como pessoa física, os produtos não poderão ser revendidos posteriormente, conforme previsto no edital. Os vencedores terão até 30 dias para realizar a retirada dos bens arrematados. Também ficarão responsáveis pelos custos de transporte das mercadorias e pelo recolhimento do ICMS incidente sobre a operação.
Outra novidade anunciada pela Receita Federal é a implementação de uma ferramenta que exige confirmação adicional quando o lance ultrapassa dez vezes o valor estimado do lote. A medida busca reduzir erros, propostas sem viabilidade financeira e tentativas de fraude durante o processo. O edital também reforça que o pagamento deve ser realizado exclusivamente por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), como forma de evitar golpes. Os lotes permanecem disponíveis para visitação mediante agendamento, em dias úteis, até 26 de junho.
Para participar do leilão, os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) até o dia 29 de junho, dentro dos horários definidos pela Receita Federal. Em seguida, é necessário selecionar o edital nº 0800100/000006/2026, referente à Superintendência Regional da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, escolher o lote desejado e clicar na opção “incluir proposta”. Após aceitar os termos e condições do sistema, basta informar um valor superior ao lance mínimo estabelecido para o lote e confirmar o envio da proposta.