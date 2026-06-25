A decisão da Hyundai de acelerar a adoção de robôs humanoides em suas linhas de produção provocou reação imediata dos trabalhadores na Coreia do Sul. A categoria aprovou uma greve após a montadora anunciar planos de incorporar máquinas com inteligência artificial em suas operações, ampliando um debate que ganha força em todo o setor automotivo: até onde a automação pode avançar sem ameaçar empregos?

A paralisação foi autorizada por ampla maioria dos sindicalizados e abre caminho para um novo embate entre funcionários e uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. O movimento ocorre em meio a preocupações crescentes sobre os impactos da inteligência artificial e da robotização no mercado de trabalho.

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AUTOMAÇÃO VIRA FOCO DE DISPUTA