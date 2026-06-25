A decisão da Hyundai de acelerar a adoção de robôs humanoides em suas linhas de produção provocou reação imediata dos trabalhadores na Coreia do Sul. A categoria aprovou uma greve após a montadora anunciar planos de incorporar máquinas com inteligência artificial em suas operações, ampliando um debate que ganha força em todo o setor automotivo: até onde a automação pode avançar sem ameaçar empregos?
A paralisação foi autorizada por ampla maioria dos sindicalizados e abre caminho para um novo embate entre funcionários e uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. O movimento ocorre em meio a preocupações crescentes sobre os impactos da inteligência artificial e da robotização no mercado de trabalho.
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AUTOMAÇÃO VIRA FOCO DE DISPUTA
O principal ponto de tensão envolve a utilização do Atlas, robô humanoide desenvolvido pela Boston Dynamics, empresa controlada pela própria Hyundai. A montadora pretende empregar a tecnologia inicialmente em unidades produtivas nos Estados Unidos, mas a iniciativa já gera repercussão internacional.
Representantes dos trabalhadores defendem que mudanças dessa magnitude não podem ocorrer sem participação ativa dos funcionários nas decisões. Entre as preocupações estão possíveis impactos sobre postos de trabalho, segurança operacional e condições futuras de emprego.
Integrantes da categoria afirmam que o avanço dos robôs tem sido acompanhado com apreensão, especialmente diante da rápida evolução tecnológica observada nos últimos anos.
ROBÔS GANHAM ESPAÇO NAS MONTADORAS
A Hyundai não está sozinha nessa aposta. A BMW também confirmou a introdução de robôs humanoides em fábricas europeias. Após uma fase de testes na Alemanha, a fabricante pretende ampliar o uso das máquinas em processos produtivos ainda neste ano.
O movimento reforça uma tendência global da indústria automotiva, que busca aumentar eficiência, reduzir custos e automatizar tarefas repetitivas ou consideradas de maior risco para trabalhadores.
As montadoras argumentam que a tecnologia será utilizada principalmente em atividades desgastantes ou perigosas, permitindo que os funcionários sejam direcionados para funções de maior valor agregado. Já sindicatos alertam para o risco de redução gradual dos quadros de empregados.
REIVINDICAÇÕES VÃO ALÉM DA TECNOLOGIA
Embora os robôs estejam no centro das discussões, a pauta sindical também inclui reivindicações econômicas. Trabalhadores cobram reajustes salariais, ampliação da idade de aposentadoria e participação mais robusta nos resultados financeiros da companhia.
As negociações ocorrem em um momento delicado para a Hyundai. A montadora enfrenta desafios relacionados à desaceleração do mercado de veículos elétricos, aumento de custos produtivos e pressões geradas por medidas comerciais internacionais.
Nos primeiros meses do ano, a empresa registrou queda significativa em seus lucros, cenário que contribui para tornar as conversas ainda mais complexas.
HYUNDAI APOSTA EM FUTURO ROBOTIZADO
Apesar da resistência sindical, a direção da empresa mantém planos ambiciosos para ampliar sua presença no mercado de robótica. A estratégia inclui a produção em larga escala de robôs humanoides e sua integração gradual às operações industriais.
Executivos da montadora avaliam que a combinação entre experiência fabril, inteligência artificial e dados industriais pode colocar a companhia em posição privilegiada na corrida tecnológica que também envolve fabricantes de veículos autônomos e empresas de tecnologia.
Enquanto isso, trabalhadores e especialistas acompanham de perto os próximos capítulos de uma discussão que pode servir de referência para outras indústrias ao redor do mundo.