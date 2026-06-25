A presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou na manhã desta quinta-feira (25) que subiu para 164 o número de mortos em decorrência dos terremotos registrados no país na noite de quarta-feira (24). De acordo com o governo venezuelano, mais de mil pessoas ficaram feridas e equipes de resgate continuam trabalhando na busca por vítimas sob os escombros de imóveis que desabaram.

Segundo informações divulgadas pela agência Reuters, o governo anunciou a criação de um fundo de US$ 200 milhões, com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI), destinado à reconstrução da infraestrutura atingida pelos tremores.

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