A presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou na manhã desta quinta-feira (25) que subiu para 164 o número de mortos em decorrência dos terremotos registrados no país na noite de quarta-feira (24). De acordo com o governo venezuelano, mais de mil pessoas ficaram feridas e equipes de resgate continuam trabalhando na busca por vítimas sob os escombros de imóveis que desabaram.
Segundo informações divulgadas pela agência Reuters, o governo anunciou a criação de um fundo de US$ 200 milhões, com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI), destinado à reconstrução da infraestrutura atingida pelos tremores.
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Em pronunciamento oficial, Delcy Rodríguez afirmou que as ações do governo estão concentradas no resgate de sobreviventes e no atendimento às vítimas. A presidente destacou que o estado de La Guaira foi uma das regiões mais afetadas, registrando o desabamento de diversos edifícios.
Estimativas preliminares do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontam que o número de vítimas fatais pode aumentar nos próximos dias, podendo ultrapassar 10 mil mortes, conforme projeções iniciais do órgão.
Após os tremores, o U.S. Tsunami Warning Centers emitiu um alerta de tsunami para áreas costeiras. No entanto, a possibilidade de formação de ondas de grande porte foi descartada posteriormente.
Ainda de acordo com a Reuters, a missão de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) solicitou ao governo venezuelano a suspensão temporária das restrições impostas às redes sociais durante o período de emergência.
Diversos países manifestaram apoio à Venezuela e colocaram equipes de resgate, materiais de primeiros socorros e ajuda humanitária à disposição. Entre as nações que ofereceram assistência estão Brasil, México, Estados Unidos, China e Catar.
Na noite de quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma mensagem na rede social X informando que determinou ao Ministério das Relações Exteriores a avaliação da situação no país vizinho para definir medidas de apoio humanitário.
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