Conhecidas principalmente pelo combate à obesidade e ao diabetes tipo 2, as chamadas canetas emagrecedoras, como semaglutida e tirzepatida, passaram a chamar atenção também na área da oncologia. Novas pesquisas sugerem que esses medicamentos podem estar relacionados a uma menor chance de evolução de determinados tipos de câncer.
O interesse dos pesquisadores surgiu porque a obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para diversas doenças oncológicas. Como os agonistas de GLP-1 ajudam na perda de peso, no controle da glicose e na redução da inflamação, cientistas passaram a investigar se esses efeitos poderiam influenciar também a evolução de tumores.
Pesquisa aponta redução no risco de metástase
Um dos estudos mais discutidos recentemente foi apresentado durante o congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), realizado nos Estados Unidos.
A pesquisa avaliou 12.112 pacientes diagnosticados com sete tipos de câncer associados à obesidade em fases iniciais ou localmente avançadas:
- câncer de mama;
- câncer de pulmão;
- câncer colorretal;
- câncer de fígado;
- câncer de rim;
- câncer de próstata;
- câncer de pâncreas.
Os pesquisadores compararam pacientes que utilizavam agonistas de GLP-1 com pessoas tratadas por outras medicações para diabetes.
Os resultados mostraram menor incidência de doença metastática em quatro tipos de tumor analisados.
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Onde os benefícios foram observados
Entre os casos avaliados, os dados indicaram redução do risco de progressão para metástase principalmente em:
- câncer de fígado;
- câncer colorretal;
- câncer de mama;
- câncer de pulmão.
De acordo com os pesquisadores, a diminuição do risco variou entre 38% e 50%, dependendo do tipo de câncer analisado.
Nos tumores pulmonares, por exemplo, a taxa de progressão para doença metastática foi significativamente menor entre os usuários das canetas emagrecedoras quando comparada ao grupo de controle.
Especialistas pedem cautela na interpretação
Apesar dos resultados considerados promissores, os especialistas alertam que ainda não existe comprovação de que os medicamentos sejam responsáveis diretamente pela redução do avanço da doença.
Isso porque os estudos disponíveis até agora não conseguem determinar se os benefícios observados decorrem da ação dos remédios sobre os tumores ou se são consequência indireta da perda de peso, da melhora metabólica e da redução dos processos inflamatórios associados à obesidade.
Além disso, pacientes que utilizam essas medicações costumam receber acompanhamento médico mais frequente, o que também pode influenciar os resultados.
Nem todos os cânceres responderam da mesma forma
Outro ponto que chamou atenção dos pesquisadores foi a diferença de comportamento entre os tumores.
Enquanto alguns tipos de câncer apresentaram resultados favoráveis, outros não demonstraram redução estatisticamente significativa na progressão da doença.
Entre eles estão:
- câncer de próstata;
- câncer de rim.
Segundo especialistas, isso pode estar relacionado às características biológicas específicas de cada tumor, que possuem mecanismos de crescimento e evolução bastante diferentes.
Relação entre obesidade e câncer ajuda a explicar interesse
O excesso de gordura corporal não funciona apenas como uma reserva de energia. O tecido adiposo produz substâncias que podem influenciar processos inflamatórios, hormonais e metabólicos ligados ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer.
Por isso, a redução da obesidade vem sendo apontada como um dos fatores que podem contribuir para diminuir riscos associados à doença.
Essa relação fortalece o interesse em entender se os agonistas de GLP-1 podem oferecer benefícios adicionais além da perda de peso.
Massa muscular também preocupa médicos
Especialistas destacam que, em pacientes com câncer, não basta apenas emagrecer. A qualidade da perda de peso é considerada fundamental.
A preservação da massa muscular é vista como um dos fatores mais importantes para a resposta ao tratamento, recuperação e qualidade de vida dos pacientes.
Quando a perda de peso ocorre de forma acelerada e acompanhada de redução significativa da musculatura, podem surgir complicações associadas a piores desfechos clínicos.
Ainda não há indicação para prevenção ou tratamento
Apesar da repercussão dos estudos, médicos reforçam que as canetas emagrecedoras continuam oficialmente indicadas apenas para obesidade e diabetes tipo 2.
Os resultados atuais são considerados preliminares e servem para gerar novas hipóteses científicas, mas ainda não justificam mudanças na prática clínica.
Para confirmar se existe realmente uma relação direta entre esses medicamentos e a redução da progressão do câncer, serão necessários estudos mais robustos, com acompanhamento prolongado e metodologia específica para responder essa questão.
Até que novas evidências sejam produzidas, especialistas orientam que ninguém inicie o uso de semaglutida, tirzepatida ou medicamentos semelhantes com o objetivo de prevenir ou tratar qualquer tipo de câncer sem recomendação médica.