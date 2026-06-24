Conhecidas principalmente pelo combate à obesidade e ao diabetes tipo 2, as chamadas canetas emagrecedoras, como semaglutida e tirzepatida, passaram a chamar atenção também na área da oncologia. Novas pesquisas sugerem que esses medicamentos podem estar relacionados a uma menor chance de evolução de determinados tipos de câncer.

O interesse dos pesquisadores surgiu porque a obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para diversas doenças oncológicas. Como os agonistas de GLP-1 ajudam na perda de peso, no controle da glicose e na redução da inflamação, cientistas passaram a investigar se esses efeitos poderiam influenciar também a evolução de tumores.

Pesquisa aponta redução no risco de metástase

Um dos estudos mais discutidos recentemente foi apresentado durante o congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), realizado nos Estados Unidos.