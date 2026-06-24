O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou uma portaria que amplia a exigência de cadastro biométrico para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. A medida alcança aposentadorias, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), com o objetivo de reforçar a identificação dos beneficiários e reduzir fraudes.

As novas regras foram divulgadas no Diário Oficial da União e serão implementadas de forma gradual nos próximos anos.

Como saber se você já possui biometria cadastrada

Antes de realizar qualquer procedimento, o cidadão deve verificar se já possui registro biométrico em alguma base oficial do governo.