A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo C, o Brasil depende de um bom resultado para confirmar a primeira colocação da chave e seguir com o planejamento traçado para a sequência do torneio.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti soma quatro pontos após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia e vencer o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada. Apesar da liderança, a classificação em primeiro lugar ainda não está matematicamente assegurada. Marrocos e a própria Escócia ainda têm chances de ultrapassar os brasileiros na tabela.
Os escoceses, por sua vez, entram em campo buscando um feito histórico: avançar pela primeira vez à fase eliminatória de uma Copa do Mundo. A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas seleções tendo objetivos importantes em jogo.
Além da disputa pela liderança, a partida pode marcar um fato incomum na história recente da Seleção. O Brasil poderá atuar com três jogadores de um mesmo clube brasileiro em campo, algo que não ocorre há quatro décadas. Ancelotti convocou quatro atletas do Flamengo para a Copa: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Até agora, Paquetá foi titular na estreia contra Marrocos, enquanto Danilo começou jogando diante do Haiti.
Para o duelo contra a Escócia, Alex Sandro surge como opção para a lateral esquerda. O titular Douglas Santos está pendurado com um cartão amarelo, e a comissão técnica pode optar por preservá-lo visando a sequência da competição.
A definição da posição final do Brasil no Grupo C também determinará o caminho da equipe na fase eliminatória. Caso avance em primeiro lugar, a Seleção disputará a próxima fase no dia 29 de junho, às 14h. Se terminar em segundo, jogará no mesmo dia, mas às 22h. A final da Copa do Mundo está marcada para 18 de julho.
JOGOS DA SEGUNDA FASE - MATA-MATA
Se o Brasil avançar para a segunda fase, os horários variam conforme a posição no grupo: 29 de junho às 14h se terminar em primeiro, ou 29 de junho às 22h se terminar em segundo.
Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo C:
Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 14h (horário de Brasília)
Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h
Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h
Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h
Final: 18 de julho (sábado), às 18h
Se o Brasil terminar em segundo lugar no Grupo C:
Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 22h (horário de Brasília)
Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h
Quartas de final: 9 de julho (quinta-feira), às 17h
Semifinal: 14 de julho (terça-feira), às 16h
Final: 18 de julho (sábado), às 18h