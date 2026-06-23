A Seleção Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo C, o Brasil depende de um bom resultado para confirmar a primeira colocação da chave e seguir com o planejamento traçado para a sequência do torneio.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti soma quatro pontos após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia e vencer o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada. Apesar da liderança, a classificação em primeiro lugar ainda não está matematicamente assegurada. Marrocos e a própria Escócia ainda têm chances de ultrapassar os brasileiros na tabela.

Os escoceses, por sua vez, entram em campo buscando um feito histórico: avançar pela primeira vez à fase eliminatória de uma Copa do Mundo. A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas seleções tendo objetivos importantes em jogo.

Além da disputa pela liderança, a partida pode marcar um fato incomum na história recente da Seleção. O Brasil poderá atuar com três jogadores de um mesmo clube brasileiro em campo, algo que não ocorre há quatro décadas. Ancelotti convocou quatro atletas do Flamengo para a Copa: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. Até agora, Paquetá foi titular na estreia contra Marrocos, enquanto Danilo começou jogando diante do Haiti.