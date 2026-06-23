A tal da “demonicracia”, mistura de democracia com coisa do capeta, não nasce do nada. Ela aparece quando o poder deixa de ser serviço e vira negócio. No século 21, muita negociação já não é feita às claras: rola nos bastidores, no cochicho, na troca de favores. E a moeda não é só voto ou ideia, é grana mesmo, as famosas “notas de mil” que viram lenha numa fogueira que não para de crescer.

A gente já testou de tudo como sistema de governo: monarquia, onde um manda em tudo; aristocracia, onde poucos mandam; ditadura, que promete ordem e entrega medo; e democracia, que tenta dividir o poder entre todos. Não é perfeita, longe disso, mas ainda é a menos pior. Por quê? Porque permite mudar, corrigir, trocar quem está lá. O problema é quando esse mecanismo começa a emperrar por dentro.

E é aí que entra a corrupção. Antes era exceção, hoje parece regra em certas áreas. O caráter vai sendo esfarelado, e o sistema vira uma fornalha alimentada pela ambição, cargos, acordos e vantagens. Não é só dinheiro, é influência, é troca de interesse, é gasto sem limite. As “notas de mil” viram combustível de um incêndio que não queima floresta, mas queima instituições.