A tal da “demonicracia”, mistura de democracia com coisa do capeta, não nasce do nada. Ela aparece quando o poder deixa de ser serviço e vira negócio. No século 21, muita negociação já não é feita às claras: rola nos bastidores, no cochicho, na troca de favores. E a moeda não é só voto ou ideia, é grana mesmo, as famosas “notas de mil” que viram lenha numa fogueira que não para de crescer.
A gente já testou de tudo como sistema de governo: monarquia, onde um manda em tudo; aristocracia, onde poucos mandam; ditadura, que promete ordem e entrega medo; e democracia, que tenta dividir o poder entre todos. Não é perfeita, longe disso, mas ainda é a menos pior. Por quê? Porque permite mudar, corrigir, trocar quem está lá. O problema é quando esse mecanismo começa a emperrar por dentro.
E é aí que entra a corrupção. Antes era exceção, hoje parece regra em certas áreas. O caráter vai sendo esfarelado, e o sistema vira uma fornalha alimentada pela ambição, cargos, acordos e vantagens. Não é só dinheiro, é influência, é troca de interesse, é gasto sem limite. As “notas de mil” viram combustível de um incêndio que não queima floresta, mas queima instituições.
E essa fogueira é pior que muita queimada por aí. Porque enquanto o povo assiste, revoltado, mas muitas vezes parado, o fogo só aumenta. E aí entra aquela velha história: bem contra o mal. Só que não é conto de fada. O mal não está só em quem oferece o esquema, mas também em quem aceita, em quem diz “é assim mesmo”.
Que sistema resolve isso? Nenhum sozinho. Não existe fórmula mágica. O que segura a barra é outra coisa: transparência de verdade, punição que funcione, gente de olho, imprensa, justiça, sociedade, e educação pra entender o jogo. É formar uma espécie de “bombeiro do bem”: gente que não deixa o fogo começar ou que apaga logo no início.
Mas dá pra apagar esse incêndio todo? Vai precisar de todos os oceanos? Talvez não. Talvez o primeiro passo seja parar de jogar lenha. Sem combustível, o fogo enfraquece.
Lembra da história de Dante? No inferno dele, cada um paga pelo que fez, e tem um quê de ironia ali. Quem abusou do poder sofre justamente por isso. Hoje parece meio assim: tem gente que ajudou a alimentar o sistema e agora está sentindo o calor das chamas.
A própria história do Brasil dá pistas. Lá atrás, no tempo de Floriano Peixoto, o Congresso bateu de frente. Hoje, em 2026, quando muita coisa começa a ser barrada, parece que acordaram tarde. Muita gente que entrou no jogo agora está presa nele, vendeu a “alma do poder” e percebeu que a conta chegou.
A moral da história, no Brasil de hoje, onde o circo está pegando fogo, é direta: não adianta ter sistema bonito no papel se quem está dentro só pensa em vantagem. Quando todo mundo quer levar o seu, alguém paga, e geralmente é o país inteiro.
Mas nem tudo está perdido. A história também mostra que dá pra virar o jogo. Com pressão da sociedade, com mudança de atitude, com renovação de quem está no poder e, principalmente, com consciência. Não é milagre, é processo.
No fim das contas, a saída não está em inventar outro sistema mirabolante. Está em fazer o que já existe funcionar direito. Democracia não pode ser balcão de negócio. Tem que ser compromisso.
E se cada um parar de alimentar essa fogueira, seja votando melhor, cobrando mais ou recusando o “jeitinho”, talvez não precise de oceano nenhum. Só de coragem pra mudar o rumo antes que sobre só cinza.