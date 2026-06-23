Amigos, companheiros estranharam. Mas ele insistiu em afirmar e repetir: “Atualmente, acredito em tudo. Em alma penada, em Papai Noel, em mau-olhado...” E continuou: “Creio em Deus, acredito no diabo, no inferno, no céu, no purgatório. Acredito em mandinga, cruz na encruzilhada, em feitiço. Creio em bênção de padre e em maldição de bruxo velho. E em anjo da guarda e no capeta.”

Entretanto, ele vivera – alguns anos antes – um período de descrença quase absoluta. Começara com dúvidas que se foram acumulando. Os “porquês” e os “como” não mais lhe davam respostas. Gostaria de apagar o que pensara e estudara ao longo da vida, dissipar questionamentos. Até o princípio de Descartes – “cogito, ergo sum”; penso, logo existo – parecera-lhe inútil. Ora, árvores, pedras, rios não pensam e existem – convenceu-se de sua própria formulação. E, então, negando, entrou no vazio. E percebeu-se em algo sombrio, sem significado, ainda mais perturbador. Não poderia, portanto, confiar nem sequer em suas lembranças, em recordações. Mas... Tal viver, o que seria?

Uma das suas poucas conclusões tinha sido a de entender a vida ora como penitência, ora como bênção; castigo ou privilégio. Nascer-se-ia, então, para o sofrimento; ou para fruir das belezas do mundo. Mesmo querendo entendê-la, viu-se considerando a vida como absurdo. Para quê, por que o existir? Queria entender o “mysterium tremendum et fascinam”. Mas, desistiu. Pois, começou a perceber que, no mundo, predominava a criação, o incessante brotar da vida. E, também – ou como consequência – o findar-se. Logo, um existir com prazo, mesmo ignorando qual lhe fora dado. Qual um prato de doces que acaba. Ou o pote de fel que, também, se finda. Viver, pois, seria apenas um “por enquanto”.