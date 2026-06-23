A campanha "Dê Block no Tigrinho" foi lançada nas redes sociais no início de junho e joga luz sobre as consequências devastadoras do vício em jogos, como o endividamento em massa e os severos impactos na saúde mental da população. Entre os artistas envolvidos estão Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marieta Severo, Djavan, Paulinho da Viola, Camila Pitanga, Claudia Abreu, Anitta, Letícia Sabatella, Emicida, Sandra de Sá e muitos outros.

O movimento nasceu da percepção de que as apostas se transformaram em um grave problema social e de saúde pública — uma verdadeira "epidemia" silenciosa.

As cifras envolvidas no mercado de apostas online no Brasil impressionam e já colocam o setor em patamares de arrecadação e faturamento comparáveis a grandes motores da economia tradicional, como o agronegócio. Estima-se que neste ano de 2026, impulsionado pela Copa do Mundo, o faturamento mundial das apostas esportivas deve chegar a 60 bilhões de dólares, o equivalente a 310 bilhões de reais, sendo que as operadoras brasileiras podem alcançar 10% deste valor, ou seja, algo em torno de 6 bilhões de dólares. Das 85 empresas regularizadas pelo Ministério da Fazenda, apenas 10 operadoras concentram cerca de 60% de todo o montante faturado no país.