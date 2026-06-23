A feira é quase um retrato do futuro passando diante dos olhos. Em cada corredor, um novo produto. Em cada estande, uma tendência. Em cada conversa, uma pista sobre para onde estamos caminhando quando falamos de saúde, longevidade, performance e qualidade de vida.

No último dia 11, vivi uma daquelas experiências que fazem a gente voltar para casa com a cabeça cheia de ideias. A convite do meu amigo de longa data, Eduardo Buriola, empresário do Armazém Cerealista, junto de seu sócio Railton e da nutricionista Bruna Biegas, estive na Natural Tech, em São Paulo, uma das maiores vitrines da América Latina quando o assunto é alimentação saudável, suplementos, produtos naturais e inovação em saúde.

Como trabalho diretamente com duas áreas que me movem profundamente — o envelhecimento saudável e a performance humana — acabei olhando tudo com esse filtro. E o que vi mostra uma mudança importante: as pessoas não querem apenas viver mais. Querem viver melhor. Com força, autonomia, disposição e consciência.

Hoje já existem produtos pensados para quem precisa se recuperar melhor, manter massa muscular, consumir proteína com mais praticidade e cuidar do corpo de forma inteligente. Vi água com proteína, uma alternativa interessante para o pós-treino e também para idosos que muitas vezes têm dificuldade de consumir proteína suficiente, algo essencial na prevenção da sarcopenia. Vi creatinas com melhor digestibilidade, creatina em forma de pastilha, proteínas veganas, snacks proteicos, suplementos feitos a partir de ervas, folhas e ingredientes naturais. Há opções para todos os gostos, rotinas e fases da vida.

Mas uma das visitas que mais me chamou atenção foi ao estande da Mahta. A empresa desenvolve produtos superenriquecidos usando ingredientes da floresta amazônica, como açaí, bacaba, bacuri, cacau e castanha-da-amazônia. O mais interessante é que parte desse desenvolvimento tem ligação com Piracicaba: testes realizados no Parque Tecnológico do Santa Rosa, participação de estagiários ligados à ESALQ e profissionais da cidade envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento. Uma das PhDs da equipe, inclusive, é de Piracicaba.