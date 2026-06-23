Quem frequenta uma unidade de saúde, acompanha um familiar em consultas ou visita um hospital público já percebeu uma mudança silenciosa acontecendo. O perfil dos pacientes está mudando. O Brasil continua sendo um país de milhões de jovens, mas está envelhecendo em uma velocidade que poucos imaginavam há algumas décadas.
Essa transformação traz uma pergunta importante: o Sistema Único de Saúde está preparado para a realidade que se aproxima?
Durante muitos anos, grande parte da estrutura da saúde pública foi organizada para combater doenças infecciosas, ampliar a vacinação e reduzir a mortalidade infantil. O resultado desse esforço foi extraordinário. Vivemos mais e melhor. O problema é que o sucesso dessas políticas criou um novo desafio.
Hoje, cresce o número de pessoas que dependem de acompanhamento contínuo para controlar diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas ortopédicos e enfermidades ligadas ao envelhecimento. Não estamos falando de tratamentos de poucos dias. Estamos falando de cuidados que muitas vezes acompanham o paciente por anos.
É justamente aí que está o grande desafio para o SUS.
A pressão sobre hospitais, ambulatórios e serviços especializados tende a aumentar. Ao mesmo tempo, os municípios precisam investir mais em prevenção e acompanhamento médico para evitar que problemas de saúde se agravem e acabem gerando internações cada vez mais caras e complexas.
Em cidades como Piracicaba e em toda a nossa região, essa discussão precisa começar agora. Não daqui a dez ou vinte anos. A população está envelhecendo neste momento. Cada ano que passa aumenta a necessidade de consultas especializadas, exames de maior complexidade e tratamentos continuados.
Por isso, acredito que o fortalecimento da atenção básica deve ser uma prioridade. Um posto de saúde que acompanha regularmente seus pacientes consegue identificar problemas antes que eles se transformem em emergências. Um idoso que recebe orientação adequada e mantém seus exames em dia tem muito mais chances de preservar sua qualidade de vida e sua independência.
Também será necessário ampliar a integração entre municípios e fortalecer os serviços regionais de saúde. Nenhuma cidade conseguirá enfrentar sozinha os desafios que o envelhecimento da população traz. O planejamento regional será cada vez mais importante para garantir eficiência e evitar sobrecarga em determinadas unidades.
Há ainda uma questão que muitas vezes passa despercebida nas estatísticas. O envelhecimento da população não impacta apenas os serviços de saúde, mas também a rotina das famílias. Cada vez mais filhos e netos assumem a responsabilidade de acompanhar consultas, administrar medicamentos e cuidar de parentes que necessitam de atenção constante. Em muitos casos, conciliar trabalho, vida pessoal e cuidados com um familiar idoso se torna um desafio diário. Por isso, pensar políticas públicas voltadas ao envelhecimento é também pensar em apoio às famílias que desempenham um papel fundamental na rede de cuidados e no bem-estar de quem já contribuiu tanto para o desenvolvimento da nossa sociedade.
Mas talvez o principal desafio seja cultural. Durante muito tempo, o debate sobre saúde pública se concentrou em ampliar o acesso. Essa missão continua fundamental, mas agora precisamos discutir também como garantir qualidade de vida para uma população que viverá mais tempo.
O Brasil está envelhecendo. A responsabilidade do poder público é garantir que esses anos a mais sejam vividos com dignidade, autonomia e acesso a uma saúde capaz de acompanhar as necessidades de uma nova realidade demográfica.
Porque o desafio não é apenas aumentar a expectativa de vida. É garantir que ela venha acompanhada de qualidade.