Quem frequenta uma unidade de saúde, acompanha um familiar em consultas ou visita um hospital público já percebeu uma mudança silenciosa acontecendo. O perfil dos pacientes está mudando. O Brasil continua sendo um país de milhões de jovens, mas está envelhecendo em uma velocidade que poucos imaginavam há algumas décadas.

Essa transformação traz uma pergunta importante: o Sistema Único de Saúde está preparado para a realidade que se aproxima?

Durante muitos anos, grande parte da estrutura da saúde pública foi organizada para combater doenças infecciosas, ampliar a vacinação e reduzir a mortalidade infantil. O resultado desse esforço foi extraordinário. Vivemos mais e melhor. O problema é que o sucesso dessas políticas criou um novo desafio.