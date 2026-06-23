24 de junho de 2026
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BISPO DA UNIVERSAL

Justiça quebra sigilo de Edir Macedo e igreja Universal; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Além de Macedo, outras 17 pessoas também tiveram os sigilos autorizados para acesso pelos investigadores
Além de Macedo, outras 17 pessoas também tiveram os sigilos autorizados para acesso pelos investigadores

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (23), a Operação Miragem, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Digimais. Entre as medidas autorizadas pela Justiça está a quebra dos sigilos bancário e fiscal do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Além de Macedo, outras 17 pessoas também tiveram os sigilos autorizados para acesso pelos investigadores. A operação ainda cumpriu mandados de busca e apreensão contra nove investigados no estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o religioso não foi alvo das buscas por residir fora do país.

Saiba mais:

Segundo as investigações, os envolvidos teriam alterado informações contábeis e registros encaminhados aos órgãos reguladores para esconder a situação financeira real da instituição bancária. A suspeita é de que as ações tinham como objetivo apresentar uma condição financeira diferente da realidade, permitindo a realização de operações consideradas irregulares.

A decisão judicial também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de Edir Macedo e dos demais investigados alvos das buscas. Conforme informado pela PF, o valor total ultrapassa R$ 670 milhões, montante que, segundo a investigação, corresponderia ao patrimônio obtido por meio das supostas irregularidades.

Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de informações falsas em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito em desacordo com a legislação, informou a Polícia Federal.

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