A Polícia Federal (PF) realizou, nesta terça-feira (23), a Operação Miragem, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Digimais. Entre as medidas autorizadas pela Justiça está a quebra dos sigilos bancário e fiscal do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus.

Além de Macedo, outras 17 pessoas também tiveram os sigilos autorizados para acesso pelos investigadores. A operação ainda cumpriu mandados de busca e apreensão contra nove investigados no estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, o religioso não foi alvo das buscas por residir fora do país.

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