Sr. Andre Bonilha Neto
Faleceu dia 20/06/2026, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Lecy Bonilha e da Sra. Luzia Benedicta Bonilha, era casado com a Sra. Celia Regina Municelli Bonilha; deixa os filhos: Eduardo Bonilha, casado com a Sra. Catia Fernanda Menghini Bonilha; Estela Bonilha e Erik Bonilha, casado com a Sra. Daniele Caroline Pedro de Macedo. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 14h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Apparecida Celi Malagueta Sbravatti
Faleceu dia 21/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Sydney Sbravatti. Era filha do Sr. Olegario Malagueta e da Sra. Angelina Bologna Malagueta, falecidos. Deixa os filhos Rosani Aparecida Sbravatti Barrionuevo, casada com Manolo Barrionuevo, e Wilson José Sbravatti, casado com Debora D' Martini. Deixa três netos: Nathalia, Cassiano e Isadora, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/06/2026, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Rodrigues Monsão
Faleceu dia 19/06/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Tereza Cardoso Ferreira. Era filho do Sr. Silvestre Rodrigues e da Sra. Lina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos Reinaldo Monsão, casado com Maria Marta; Elis Regina Monsão, casada com Celso Ilario; Elisabete Monsão, casada com Edinaldo; Elisete Monsão, casada com Antonio; Josilene Monsão e Josileia. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 20/06/2026, às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – Sala 01, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Sidnei Pizzinatto Esteves
Faleceu dia 21/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Santina Romani Esteves. Era filho do Sr. José Esteves Moral Filho, falecido, e da Sra. Helena Pizzinatto Esteves. Deixa os filhos Sidnei Alexandre Romani Esteves, casado com Michele Menegatti Franco, e André Fernando Romani Esteves, casado com Tais Toledo Galvão de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/06/2026, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Lírios, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menina: Aurora Valentina Malavazzi Pinheiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, filha do Sr. Warle Pinheiro Santa Rosa e da Sra. Yasmim Malavazzi Assarici. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Miller
Faleceu dia 21/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Teresa Figueiredo Miller. Era filho do Sr. Salvador Miller e da Sra. Helena Garcia, falecidos. Deixa os filhos Charles Miller, casado com Elisama Sobral Miller; Maria Helena Miller Laroca, casada com Dilson José Laroca; Marcos Antonio Miller, casado com Neusa Ferreira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/06/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Benedito Nogueira de Matos Junior
Faleceu dia 20/06/2026, na cidade de Iracemápolis/SP, contava 42 anos, filho do Sr. Benedito Nogueira de Matos e da Sra. Eglanice de Lima Matos; deixa a filha: Thais Chorilli de Matos. Deixa irmã, cunhado, sobrinha, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Célia Pansarini Rasera
Faleceu dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Tarcísio Rasera. Era filha do Sr. Vitório Pansarini e da Sra. Clementina Steganha, falecidos. Deixa os filhos Silvana Mara Rasera Ferreira, casada com Antonio Carlos Ferreira; Solange Maria Rasera Sabadin, casada com Celso Elias Sabadin; Sergio Fernando Rasera, já falecido; e Sidinei Rasera, casado com Cristiane Bomfim Santos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/06/2026, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Claudevir José de Almeida
Faleceu Claudevir José de Almeida, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio de Almeida e da Sra. Helena Degaspari de Almeida, falecida. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Danilo Fernando da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 38 anos, filho do Sr. Vanderlei Antonio Nunes da Silva e da Sra. Dulcineia Antunes da Silva, falecida; deixa os filhos: Enzo Gabriel da Silva e Heitor da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Denize Soares Ferro Reame
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos, filha do Sr. Dercilio Soares Ferro, falecido e da Sra. Delvita Rodrigues de Oliveira Ferro, era casada com o Sr. Edivaldo Antonio Reame Junior; deixa os filhos: Thayna Soares da Silva, casada com o Sr. Wender Rodrigues e Bryan Soares Reame. Deixa a neta Melanie Gabriela, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Enio Stocco
Faleceu Enio Stocco, dia 20/06/2026, na cidade de Saltinho, aos 85 anos de idade. Era filho do Sr. Cezario Stocco e da Sra. Eliza Frutuozo Stocco, falecidos. Deixa os filhos Eliana Aparecida Stocco Basso, casada com Claudinei Tadeu Basso; Eduardo Stocco, casado com Flavia Pardini Stocco; e Elaine Cristina Stocco Silva, casada com Paulo Henrique Cruz da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 21/06/2026, às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Fatima Aparecida Moraes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Luiz de Oliveira Moraes e da Sra. Iracy Paes Moraes. Deixa a filha Sabrina Stefanie Moraes Ardito, casada com o Sr. Jaime Mejia, deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Filomena Ruiz Lima
Faleceu Filomena Ruiz Lima, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade. Era viúva do Sr. Roberto Antonio de Lima. Era filha do Sr. Mariano Ruiz Filho e da Sra. Alice Besson dos Santos Ruiz, falecidos. Deixa os filhos Lenadro de Lima, Rogério Antonio de Lima, Marcio de Lima, Marcia Regina de Lima, Luciana Cristina de Lima, Ricardo de Lima e Alexandre de Lima. Roberto Antonio de Lima Filho e Marcos Antonio de Lima são falecidos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 13h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Izilda Moreira Ten
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. João Baptista Moreira e da Sra. Thereza de Jesus Moreira, era viúva do Sr. Henrique Ten Fort; deixa as filhas: Maria de Lourdes Ten de Campos Maia; Silvana Ten Fort e Carolina Ten Fort. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Velório dia 27/06/2026 das 08h00 às 12h00 no Velório do Cemitério da Paz - Morumbi, na cidade de São Paulo/SP, sala "01", sendo transladado para Cremação no Cemitério Horto da Paz, da cidade de São Paulo/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jacira de Mucio
Faleceu Jacira de Mucio, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era viúva do Sr. Almir de Oliveira. Era filha do Sr. Antonio de Mucio e da Sra. Helena de Jesus, falecidos. Deixa as filhas Rita de Cassia dos Santos e Vanessa Helena de Mucio de Oliveira, casada com Marcelo Tardelli da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 22/06/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. João Braga Filho
Faleceu João Braga Filho, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade. Era casado com a Sra. Maria Angélica Trevisan Braga. Era filho do Sr. João Augusto Braga e da Sra. Maria Anunciação Maziero Braga, falecidos. Deixa o filho Sandro Augusto Braga, casado com Giane Gerevini Braga, e o neto Henrique Augusto Braga. O sepultamento ocorrerá hoje, às 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Carlos Teixeira da Silva
Faleceu dia 20/06/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Teixeira da Silva e da Sra. Josefina Farignoli da Silva, era viúvo da Sra. Claudete Marlene Schaaf Silva. Deixa filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 09h00 às 13h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Jorge
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Vitor Jorge Filho e da Sra. Osvalda Candida, era casado com a Sra. Laura de Miranda Jorge; deixa os filhos: Creusa Rocha; Levi Rocha, casado com a Sra. Lidia; Cleonice Rocha; Cleide; Claudia, casada com o Sr. Jorge; Wilson Rocha, casado com a Sra. Sandra; Marcos Rocha; Lucia Rocha; Marcelo Rocha, casado com a Sra. Tatiane; Marcia Rocha, casada com o Sr. Claudio e Alexandrino Rocha, casado com a Sra. Gilmara. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Judite Isabel Farinelli Minetto
Faleceu dia 20/06/2026, nesta cidade, contava 58 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Farinelli e da Sra. Judith Aparecida Vieira, era casada com o Sr. Jose Carlos Minetto; deixa as filhas: Laila Thais Minetto Stefani e Larissa Tabata Minetto. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Lismar Santos de Jesus
Faleceu Lismar Santos de Jesus, dia 21/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 34 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio Carlos Santos de Jesus e da Sra. Joseli Pereira dos Santos. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 22/06/2026, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luzia Narcizo Vieira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Alcindino Narcizo Machado e da Sra. Maria Barbosa Machado, era casada com o Sr. Sebastião Raimundo Vieira; deixa o filho Anderson Narcizo Ribeiro, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 14h00 às 17h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local, na sequencia sendo transladado o corpo para o Cemitério da Consolação da cidade de Fernandópolis/SP, onde será sepultado hoje às 09h00. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Maria Inez Bená Gutierrez
Faleceu Maria Inez Bená Gutierrez, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade. Era filha do Sr. Joven José Bená e da Sra. Julieta dos Santos Bená, falecidos. Deixa os filhos Katie Gutierrez e Augusto Gutierrez Neto, casado com Rosane Maria Dalavia Lopes. Deixa netas, bisnetos, familiares e amigos. O velório ocorreu no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante. Os procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria José Augusta Coroni Bragaia
Faleceu Maria José Augusta Coroni Bragaia, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade. Era casada com o Sr. José Bragaia Sobrinho. Era filha da Sra. Maria de Lourdes Coroni, falecida. Deixa os filhos Aparecida Elisabete Bragaia Martins, João Ernesto Bragaia, José Benedito Bragaia, Regina Celia Bragaia Fernandes e Rosa Maria Bragaia. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, genros, noras, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Apparecida Hilario
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Francisco Hilario e da Sra. Maria Ambrosio de Jesus; deixa os filhos: Roseli Candido Hilario Silva, casada com o Sr. Celso Aparecido Oliveira da Silva; Benedita de Lourdes Hilario, viúva do Sr. Dorival Soares; Mauro Pereira Venancio, falecido; Daniel Pereira Venancio, falecido e Carlos Fernando Pereira Venancio, falecido. Deixa netos, e os bisnetos: Diogo, Diego e Alana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Ex - Vereador, Contador, Despachante Policial e Advogado: Dr. Mario João Michelin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. João Michelin e da Sra. Santa Cardinali Michelin, era viúvo da Sra. Joana Mendes Michelin; deixa os filhos: Carlos Aberto; Sandra Regina e Eliana Aparecida. Deixa netos, demais familiares e amigos.
O velório ocorreu ontem das 08h00 às 10h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 11h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Noel da Silveira Moraes
Faleceu Noel da Silveira Moraes, dia 22/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade. Era viúvo da Sra. Romilda Dominguez Silveira. Era filho do Sr. José Augusto da Silveira e da Sra. Izabel Maria dos Santos, falecidos. Deixa os filhos Luis Dominguez Silveira, José Dominguez Silveira, Maria Isabel Dominguez Silveira Taranto, João Carlos Dominguez Silveira e Luzia Aparecida Dominguez Silveira Garcia. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje, às 11h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Olidia Setem Torrezan
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Pedro Setem e da Sra. Virginia Pompermayer, era viúva do Sr. Moacyr Torrezan; deixa os filhos: Darlene Aparecida Torrezan Cassano, viúva do Sr. Mauro Cassano; Weimar André Torrezan, casado com a Sra. Angela Maria Bianquim Torrezan; Delci Cecilia Torrezan Neves, casada com o Sr. Jose Carlos Neves; Wanderlei Moacyr Torrezan, falecido e Wagner Rogerio Torrezan, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosalina de Souza Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Jose Pedro de Souza e da Sra. Geralda dos Santos Souza, era viúva do Sr. Antonio Assencio Campos; deixa a filha: Maria Antonia Campos Costa, casada com o Sr. Paulo Roberto Costa. Deixa os netos: Paulo Roberto Costa Junior, casado com a Sra. Daniela Martins; Roberta Campos Costa; Renata Campos Costa e os bisnetos: Vitor Augusto Costa e Souza; Rafael Costa de Oliveira Toledo; Paola Martins Costa e Juliana Costa de Oliveira Toledo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião Pires Barbosa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Benedicto Pires Barbosa e da Sra. Maria Racosta Barbosa, era viúvo da Sra. Anna Erller Pires Barbosa; deixa os filhos: Paulo Cesar Barbosa, casado com a Sra. Neusa Aparecida Miguel Barbosa e Joseani Aparecida Barbosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sidney Antonio Côa
Faleceu Sidney Antonio Côa, dia 20/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade. Era casado com a Sra. Antonia Ester Guidolim Côa. Era filho do Sr. Euclides Côa e da Sra. Elisa Pereira Côa, falecidos. Deixa os filhos Sidney Antonio Côa Junior, casado com Cristiane Daiane Ferreira, e Elaine Cristina Côa, casada com Kláucio Almeida de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 21/06/2026, às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Tarcisio Maistro
Faleceu Tarcisio Maistro, dia 21/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade. Era viúvo da Sra. Maria Theresinha Rasera Maistro. Era filho do Sr. Ernesto Maistro e da Sra. Anna Maistro, falecidos. Deixa os filhos Marcos Antonio Maistro, Luis Fernando Maistro, Francarlos Maistro, Adriana Maria Maistro, Valéria Maria Maistro, André Maistro e Alexandre Maistro. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 21/06/2026, às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.
Engenheiro Agrônomo: Sr. Wladimir Theodureto Silveira Pedreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filho dos finados Sr. Luiz Silveira