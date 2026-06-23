Faleceu dia 20/06/2026, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Lecy Bonilha e da Sra. Luzia Benedicta Bonilha, era casado com a Sra. Celia Regina Municelli Bonilha; deixa os filhos: Eduardo Bonilha, casado com a Sra. Catia Fernanda Menghini Bonilha; Estela Bonilha e Erik Bonilha, casado com a Sra. Daniele Caroline Pedro de Macedo. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 14h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 21/06/2026, na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Sydney Sbravatti. Era filha do Sr. Olegario Malagueta e da Sra. Angelina Bologna Malagueta, falecidos. Deixa os filhos Rosani Aparecida Sbravatti Barrionuevo, casada com Manolo Barrionuevo, e Wilson José Sbravatti, casado com Debora D' Martini. Deixa três netos: Nathalia, Cassiano e Isadora, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/06/2026, às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Rodrigues Monsão

Faleceu dia 19/06/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Tereza Cardoso Ferreira. Era filho do Sr. Silvestre Rodrigues e da Sra. Lina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos Reinaldo Monsão, casado com Maria Marta; Elis Regina Monsão, casada com Celso Ilario; Elisabete Monsão, casada com Edinaldo; Elisete Monsão, casada com Antonio; Josilene Monsão e Josileia. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 20/06/2026, às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras – Sala 01, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Grupo Bom Jesus Funerais.