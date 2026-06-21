Sra. Lenira Maria dos Santos Faleceu dia 19/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Raimundo dos Santos. Era filha do Sr. Raimundo Antonio de Oliveira e da Sra. Maria Olinda de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Maria Angelucia Santos Nabas casada com Valdir Pedro Nabas, Edgar Antonio dos Santos casado com Creiane Silva Suzarte, Maria Marlucia dos Santos Souza casada com Antonio Aparecido de Souza, Hiltamar Antonio dos Santos casado com Rosa de Souza e Jair Antonio dos Santos casado com Rejane Antunes Bueno dos Santos. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/06/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Leonor Dallavilla Rossete Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Ricieri Dallavilla e da Sra. Clementina Marin, era viúva do Sr. Florindo Rossete; deixa os filhos: Cassio Murilo, casado com a Sra. Sonia Elisabete Florida Rossete; José Evandro Rossete, casado com a Sra. Sonia Aparecida Tabai Rossete; Maxiel Geraldo Rossete e Richard Tiago Rossete, casado com a Sra. Alexssandra Luiza Molina Rossete. Deixa os netos: Max, Ana Carolina, Andrey, Sophia e os bisnetos: Miguel e Maria Luiza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Massaharu Kawano