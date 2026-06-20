Uma viagem que parecia rotina terminou em tragédia na tarde deste sábado (20), na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), em Iracemápolis, na região de Piracicaba. Um motorista morreu após o carro que conduzia bater violentamente na traseira de um caminhão, no km 128 da rodovia.

De acordo com informações da Artesp, o acidente envolveu um Honda Fit e uma carreta Volvo que seguia pela via no sentido Limeira-Piracicaba. Por razões que ainda serão investigadas, o automóvel atingiu a traseira do veículo de carga.

Com a força do impacto, o Honda Fit perdeu o controle, atravessou parte da pista e parou entre a segunda faixa de rolamento e o acostamento, provocando a interdição parcial da rodovia e mobilizando equipes de resgate e atendimento.