Como você define seu estilo de direção e quais características considera mais marcantes em seus trabalhos? Meu lema dá nome ao meu livro "A Aventura de Fazer Cinema com Recursos Mínimos", publicado por prêmio Proac/SP-Municípios em 2019, e isso define o meu trabalho de pesquisa e produção. Significa filmar 1x1 e transformar imagens documentais e de internet, bem como não atores, para gerar costuras narrativas competentes e consistentes. Significa linguagem minimalista e mínima utilização de cenas teatrais e encenadas. Significa usar o não verbal ao máximo e o mínimo possível de verbal falado. Significa usar Tarô e Mitologias misturados a apostilas de Psicanálise para chegar ao máximo de drama possível, pois filmes sem drama não tem graça alguma. Então meu cinema é intenso, com a câmera adoecida para mostrar gente adoecida, pois só o cinema permite implantar a câmera na mente do maluco para mostrar ao mundo a ótica adoecida de quem vive uma mente de loucuras. E faço isso de forma técnica e consciente, como pesquisa e exercício de possibilidades narrativas e de linguagem audiovisual.

Entre os filmes e projetos que realizou, qual teve o maior impacto pessoal ou profissional e por quê? Todos eles. Tenho 13 ‘filhos’ favoritos, o curta e os 12 longas, todos muito valiosos e especiais para mim, cada um produzido em seu contexto particular, que podem ser assistidos de graça nos meus canais do YouTube.

Como você avalia a evolução do audiovisual independente brasileiro nos últimos anos? O cinema se popularizou e se democratizou com as mídias digitais e o barateamento dos equipamentos. Quando fiz O Quarteto em película 35 milímetros recebi um prêmio de 15 mil dólares da Embrafilme para produzir 15 minutos de filme, ou seja, o projeto custou mil dólares por minuto. Um custo absurdo, e isso inviabilizava muitas produções. Hoje, pelo contrário, comunidades carentes produzem os seus próprios filmes usando celulares 4k de última geração, o que só pode indicar uma evolução muito grande e valiosa das produções independentes.