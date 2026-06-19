Antonio de Freitas (Careca da Cibelar)

Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Ines Arruda de Freitas. Era filho do Sr. Jose de Freitas e da Sra. Maria Herculano, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Jose Arruda de Freitas, Edson Luiz Arruda de Freitas, Leandro Arruda de Freitas, casado com Andreza Regina Caldana de Freitas. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Tietê e seu sepultamento ocorreu dia 19/06/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Baccili, seguindo para o Cemitério Municipal de Tietê. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Antonio Rodrigues Monsão

Faleceu dia 19/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Tereza Cardoso Ferreira Monsão. Era filho do Sr. Silvestre Rodrigues e da Sra. Lina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Reinaldo Monsão, casado com Maria Marta; Elis Regina Monsão, casada com Celso Ilario; Elisabete Monsão, casada com Edinaldo; Elisete Monsão, casada com Antonio; Josilene Monsão e Josileia Monsão. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aparecida de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Armando Rodrigues de Oliveira e da Sra. Maria Aparecida de Oliveira, era viúva do Sr. Antonio Carlos Grin; deixa os filhos: Valeria Silmara Grin e Vlaudinei Acácio Grin, casado com a Sra. Michele Mazzi Grin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.