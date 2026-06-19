Antonio de Freitas (Careca da Cibelar)
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Ines Arruda de Freitas. Era filho do Sr. Jose de Freitas e da Sra. Maria Herculano, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Jose Arruda de Freitas, Edson Luiz Arruda de Freitas, Leandro Arruda de Freitas, casado com Andreza Regina Caldana de Freitas. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Tietê e seu sepultamento ocorreu dia 19/06/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Baccili, seguindo para o Cemitério Municipal de Tietê. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Antonio Rodrigues Monsão
Faleceu dia 19/06/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Tereza Cardoso Ferreira Monsão. Era filho do Sr. Silvestre Rodrigues e da Sra. Lina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Reinaldo Monsão, casado com Maria Marta; Elis Regina Monsão, casada com Celso Ilario; Elisabete Monsão, casada com Edinaldo; Elisete Monsão, casada com Antonio; Josilene Monsão e Josileia Monsão. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Armando Rodrigues de Oliveira e da Sra. Maria Aparecida de Oliveira, era viúva do Sr. Antonio Carlos Grin; deixa os filhos: Valeria Silmara Grin e Vlaudinei Acácio Grin, casado com a Sra. Michele Mazzi Grin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Cecilia Scarpelin Casini
Faleceu dia 19/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Guerino Casini. Era filha do Sr. Angelo Scarpelin e da Sra. Pasquina Rota, falecidos. Deixa os filhos: Orivaldo Casini, Sueli Aparecida Casini Ducati, casada com Jorge Luis Ducati; Roseli Aparecida Casini Ferreira da Silva, casada com Clorivaldo Ferreira da Silva; Claudinei Casini, casado com Adriana Aparecida Olegario Casini. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/06/2026 às 17h15, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elsira Lusia Verde Corder
Faleceu anteontem, nesta cidade,contava 82 anos, filha dos finados Sr. Cesario Verde e da Sra. Antonia Barbosa, era viúva do Sr. Gusmão Corder; deixa os filhos: Sebastião Adalberto Corder, casado com a Sra. Mirian da Silva Dourado Corder; Jefferson Douglas Corder, casado com a Sra. Silvia Chinelatto; Paulo Rogerio Corder, casado com a Sra. Vanessa Sgarbiero Corder e Ben Hur Aparecido Corder. Deixa os netos: Nathalia, Raphael, Guilherme, Gabriely e Isabelle e os bisnetos: Benjamim, Catharina, Benicio, Vicente, Henrique e Theo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Fernanda Netto das Neves
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade. Era filha do Sr. Jair Netto das Neves e da Sra. Miriam Aparecida Fabrini das Neves, falecidos. Deixa a filha: Cynthia das Neves Fini Galves. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/06/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ines Borin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Antonio Jacinto Borin e da Sra. Isabel Gil Borin; deixa os filhos: Marcia Domingues da Silva; Margarete Domingues da Silva; Magda Domingues da Silva; Marcelo Domingues da Silva; Marli Domingues da Silva, casada com o Sr. Marcio José Arioso e Melina Domingues da Silva, casada com o Sr. Marcos Germano da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Juarez Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Daniel Pereira e da Sra. Gonçalina de Jesus Pereira, era casado com a Sra. Marcia Candido Cardoso. Deixa filhos, netos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jurema Totti
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era filha do Sr. Pedro Totti e da Sra. Virginia Totti, falecidos. Deixa sobrinhos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 19/06/2026 às 13h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Luiz Alberto Franco Marchetti
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade e era casado com a Sra. Cristiane Roberta Marcelino Marchetti. Era filho do Sr. Luiz Antonio Marchetti e da Sra. Maria Ines Franco Marchetti. Deixa os filhos: Lais dos Santos Marchetti, Lucas dos Santos Marchetti, Gabriel Luiz Marchetti, Marcus Vinicius Marcelino Marchetti, Luiz Eduardo Marcelino Marchetti e Davi Felipe Marchetti. Deixa o neto: Theo Marchetti Spinucci, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/06/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Maria Imaculada Conceição Costa
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Paulo da Silva Costa. Era filha do Sr. Walter Costa e da Sra. Maria Isabel Correa Costa, falecidos. Deixa os filhos: Paigy Costa, casado com Silvia Belissa Ferrareto Costa; Yvy Costa; Cristiane de Souza Costa. Deixa o neto: Benicio de Souza Rodrigues e familiares. O velório ocorreu dia 19/06/2026 na Catedral Metodista de Piracicaba, a partir das 10h00 até as 16h00. Em seguida, seu corpo seguiu em auto fúnebre para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba para a cerimônia de homenagens póstumas. Os procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Raviso Cabral Piva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho do Sr. Jose Salvador Piva, falecido e da Sra. Januaria Luiza Piva, era casado com a Sra. Sueli Aparecida da Silveira Piva; deixa os filhos: Raphael Piva e Raphaela Piva Rangel, casada com o Sr. Rafael Rangel. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Parque dos Lirios de Santa Barbara D'Oeste/SP, para o Cemitério da Paz da cidade de Santa Barbara D' Oeste/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Roseli Cristina Baião
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Aprigio Baião e da Sra. Ondina Toti Baião; deixa os irmãos: Edson Luiz Baião; Adilson Cesar Baião; Ademir Toti Baião; Moretina Marchione Baião; Benevides Toti Baião e Sueli Marciana Baião Kerpe, falecida. Deixa cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Suzana Franco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Luiz Franco e da Sra. Luiza Caroni Franco. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.