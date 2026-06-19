Os engenheiros de projetos Alessandro Shirahige e Jorge Berno Júnior, e o engenheiro de manufatura Anderson Torres, participaram do painel "Indústria Inteligente: Transformação Digital e Inovação no Centro da Produção", no qual apresentaram a jornada da Caterpillar em Piracicaba sobre temas como ecossistema de inovação, manufatura digital e uso estratégico de dados.
Durante o painel, os participantes abordaram o papel da unidade no fortalecimento do ecossistema de inovação. "Atuamos como um elo entre as áreas de negócio e os programas de inovação, conectando parceiros internos e externos para acelerar a implementação de novas tecnologias. Nosso objetivo é transformar desafios da operação em soluções práticas e escaláveis", destacou Jorge.
Na frente de manufatura digital, os profissionais ressaltaram os avanços na conectividade de ativos e no uso de tecnologias como Internet das Coisas (IoT) e sistemas inteligentes de monitoramento. "A conectividade no chão de fábrica tem ampliado nossa visibilidade operacional e permitido decisões mais rápidas e baseadas em dados. Ao mesmo tempo, enfrentamos desafios importantes, como a integração de equipamentos legados e a necessidade de garantir a segurança e a confiabilidade das informações", afirmou Alessandro.
Já em relação ao uso de dados, o painel destacou a evolução da unidade na construção de uma cultura orientada por essa análise. "Estamos estruturando arquiteturas que tornam as informações mais acessíveis e relevantes para as áreas. Isso permite acelerar a tomada de decisão e desenvolver soluções avançadas de inteligência de dados, como modelos preditivos, sempre com foco em gerar valor real para o negócio", explicou Anderson.
Os especialistas também ressaltaram desafios importantes nesse processo, como a padronização das fontes de dados, a governança das informações e o desenvolvimento de competências nas equipes para o uso de ferramentas digitais.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Caterpillar patrocina a São Paulo Innovation Week por meio da Lei de Incentivo à Cultura. "Estar conectado a esse tipo de evento reforça nosso compromisso com a inovação, apoiando iniciativas que conectam tecnologia e conhecimento, e que geram valor para a sociedade", afirmou a diretora de Assuntos Corporativos e Governamentais da Caterpillar, Andrea Zámolyi Park.