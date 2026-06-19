Os engenheiros de projetos Alessandro Shirahige e Jorge Berno Júnior, e o engenheiro de manufatura Anderson Torres, participaram do painel "Indústria Inteligente: Transformação Digital e Inovação no Centro da Produção", no qual apresentaram a jornada da Caterpillar em Piracicaba sobre temas como ecossistema de inovação, manufatura digital e uso estratégico de dados.

Durante o painel, os participantes abordaram o papel da unidade no fortalecimento do ecossistema de inovação. "Atuamos como um elo entre as áreas de negócio e os programas de inovação, conectando parceiros internos e externos para acelerar a implementação de novas tecnologias. Nosso objetivo é transformar desafios da operação em soluções práticas e escaláveis", destacou Jorge.