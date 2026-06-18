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FEIRA

Evento na Estação da Paulista reúne 28 artesãos e agricultores

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Durante evento, público pode participar da oficina gratuita de meditação ativa com mandalas de lã
Durante evento, público pode participar da oficina gratuita de meditação ativa com mandalas de lã

Em clima de festa junina, o evento MovimentAr – Artesanato na Paulista, feira de artesanato local, gastronomia, música e oficina, acontece neste sábado, dia 20/06, das 12h às 18h, na Estação da Paulista. A entrada é gratuita. Participam desta edição 28 expositores de diversos produtos. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Sesc e do coletivo de artistas manuais QFÉE? (Que Feira é Essa?) – Arte e Gastronomia por Mãos Diversas. Na ocasião, o público poderá doar óleo de cozinha, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, para entrega a pessoas em condição de desproteção social.

De produtos aromáticos a chaveiros, entre outros, esta edição terá representantes de oito coletivos de artistas manuais. São eles: Collab Aroma e Arte, CSA - Comunidade que Sustenta a Agricultura, Feira das Pretas RC, Kalidoskopeo, Potência Afro, Potência Engrenagem/SESC, Rede Guandu e Vitrine Artesanal.

A programação tem, ainda, preparações gastronômicas da Dfran Pamonharia, apresentação musical da Máfia do Jazz e a oficina gratuita de meditação ativa com mandalas de lã, das 13h às 17h. Para a oficina não é necessário fazer inscrição e nem levar material.

“Mais que um espaço para comercialização, o MovimentAR é um ponto de encontro que valoriza as produções manuais, o tempo e o cuidado dedicados em cada peça, em cada criação. É um evento que visa reforçar a importância da economia solidária local e a criatividade de cada artesão”, comentou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

EVENTO – Criado em 2025, o nome MovimentAr, com destaque para o “Ar” no final da palavra, foi pensado estrategicamente para referência a atividades ao ar livre, para que as pessoas conheçam diferentes espaços da cidade. Além da Estação da Paulista, edições já aconteceram na avenida Renato Wagner e na Praça José Bonifácio. A proposta de ênfase ao “Ar” também é alusiva à identidade do dialeto piracicabano, que é patrimônio imaterial da cidade.

SERVIÇO – MovimentAr – Artesanato na Paulista. Sábado, 20/06, das 12h às 18h, na Estação da Paulista (avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580). Entrada gratuita. Mais informações: (19) 3403-2648.

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