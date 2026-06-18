Em clima de festa junina, o evento MovimentAr – Artesanato na Paulista, feira de artesanato local, gastronomia, música e oficina, acontece neste sábado, dia 20/06, das 12h às 18h, na Estação da Paulista. A entrada é gratuita. Participam desta edição 28 expositores de diversos produtos. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Sesc e do coletivo de artistas manuais QFÉE? (Que Feira é Essa?) – Arte e Gastronomia por Mãos Diversas. Na ocasião, o público poderá doar óleo de cozinha, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, para entrega a pessoas em condição de desproteção social.

De produtos aromáticos a chaveiros, entre outros, esta edição terá representantes de oito coletivos de artistas manuais. São eles: Collab Aroma e Arte, CSA - Comunidade que Sustenta a Agricultura, Feira das Pretas RC, Kalidoskopeo, Potência Afro, Potência Engrenagem/SESC, Rede Guandu e Vitrine Artesanal.

A programação tem, ainda, preparações gastronômicas da Dfran Pamonharia, apresentação musical da Máfia do Jazz e a oficina gratuita de meditação ativa com mandalas de lã, das 13h às 17h. Para a oficina não é necessário fazer inscrição e nem levar material.