Sra. Ana de Morais

Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era filha do Sr. Armindo Francisco de Morais e da Sra. Rosa da Conceição Morais, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Roberto Perboni, casado com Sueli Aparecida Correa Soares; Marcio Roberto Perboni, casado com Marisa Helena de Oliveira Perboni; e Anderson Luiz Perboni, casado com Priscila Fernanda Soares Perboni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aparecida Neusa de Oliveira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Lucindo de Oliveira e da Sra. Maria Rocha de Oliveira; deixa os filhos: Sandra Helena Bego; Edson Bego; Agnaldo Bego, casado com a Sra. Renata Rodrigues Ponce Bego; Daniela Bego, casada com Danilo Gonçalves Venâncio e Cristiane Bego. Deixa netos e um bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério da Saudade na cidade de Limeira/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Nazzini

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Orlando Nazzini e da Sra. Antonia de Liberal Nazzini, era viúvo da Sra. Aparecida de Camargo Nazzini. Deixa os filhos: Isabel do Carmo Nazzini Castilho, casada com o Sr. Fernando Castilho Cunha; Lucia Teresa Aparecida Nazzini e Cesar Cristiano de Jesus Nazzini, falecido. Deixa os netos, Giovani, Isabela e Maria Julia, falecida, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP . À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.