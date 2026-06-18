Sra. Ana de Morais
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era filha do Sr. Armindo Francisco de Morais e da Sra. Rosa da Conceição Morais, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Roberto Perboni, casado com Sueli Aparecida Correa Soares; Marcio Roberto Perboni, casado com Marisa Helena de Oliveira Perboni; e Anderson Luiz Perboni, casado com Priscila Fernanda Soares Perboni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida Neusa de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Lucindo de Oliveira e da Sra. Maria Rocha de Oliveira; deixa os filhos: Sandra Helena Bego; Edson Bego; Agnaldo Bego, casado com a Sra. Renata Rodrigues Ponce Bego; Daniela Bego, casada com Danilo Gonçalves Venâncio e Cristiane Bego. Deixa netos e um bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério da Saudade na cidade de Limeira/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Nazzini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Orlando Nazzini e da Sra. Antonia de Liberal Nazzini, era viúvo da Sra. Aparecida de Camargo Nazzini. Deixa os filhos: Isabel do Carmo Nazzini Castilho, casada com o Sr. Fernando Castilho Cunha; Lucia Teresa Aparecida Nazzini e Cesar Cristiano de Jesus Nazzini, falecido. Deixa os netos, Giovani, Isabela e Maria Julia, falecida, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP . À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carmelino Oliveira Nunes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Manoel de Oliveira e da Sra. Maria Nunes Oliveira, era casado com a Sra. Maria Eliza Rodrigues Oliveira; deixa os filhos: Rosilene; Emerson; Rosimeire; Roselaine; Christian e Reginaldo, falecido. Deixa genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edite Correia Cirilino
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Osorio Correia de Assis e da Sra. Maria José de Assis, era casada com o Sr. José Cirilino; deixa os filhos: Magnolia Correia Cirilino; Magnulzia Correia Cirilino Cleto, casada com o Sr. Andre Fernando Cleto e Magno Correia Cirilino, casado com a Sra. Julia Timm. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eloisa Aparecida Baptista Felix
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era viúva do Sr. Darci Felix. Era filha do Sr. Messias Benedicto José Baptista e da Sra. Helena Aparecida Justino Baptista. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 8, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Helena Calderan Hidalgo
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúva do Sr. Osvaldo Hidalgo. Era filha do Sr. Joaquim Calderan e da Sra. Teresa Ometo, falecidos. Deixa os filhos: Hugo Hidalgo, casado com Dulcineia Stenico Hidalgo; e Matheus Hidalgo. Deixa a neta Helena, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ilda Pazeti Rosse
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Saltinho, aos 93 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Rosse. Era filha do Sr. Jose Pazeti e da Sra. Elisa de Lucchi, falecidos. Deixa os filhos: Ronaldo Cesar Rossi, casado com Ivana Aparecida Silvestrini Rossi; Antonio Jose Rossi, casado com Sandra das Merces Rossi; e Jorge Luiz Rossi (já falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jair Andreatto
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Antonia Celeste Cangiani Andreatto. Era filho do Sr. Albino Andreatto e da Sra. Maria Costa Andreatto, falecidos. Deixa os filhos: Claudio Cangiani Andreatto, casado com Claudia Toledo Custodio; Roberto Cangiani Andreatto, casado com Ana Lucia de Souza Andreatto; e Andrea Andreatto Zanoli, casada com Giancarlo Zanoli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h00, saindo a urna mortuária deste velório, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jandira Rocha Mareira
Faleceu dia 18/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era filha do Sr. Gabriel Moreira e da Sra. Argemira Rocha Moreira, falecidos. Deixa as filhas: Kelly Mariano, casada com Julio Mariano; e Cristiany Frazão, casada com Antonio Frazão. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 8h00 até as 11h00. Os procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Reinaldo Paulino
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Charqueada, aos 55 anos de idade e era casado com a Sra. Joselita Pereira dos Santos Paulino. Era filho do Sr. Osvaldo Paulino e da Sra. Clara Mariano de Campos Paulino, falecidos. Deixa os filhos: Rosangela dos Santos Paulino, Marisangela dos Santos Paulino, Elisangela Pereira dos Santos, Angela dos Santos Pedroso e Luis Gustavo dos Santos Paulino. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luiza Almeida Faulim
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Faulim. Era filha do Sr. Benedito Pires de Almeida e da Sra. Benedita Ribeiro da Rosa, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Antonio Faulim (já falecido), Greiso Faulim, casado com Lilian Pecorari Faulim; Daniela Aparecida Faulim, casada com Aparecido Romão da Cunha; Fernanda Faulim Eleutério, casada com Fernando Alexsandre Eleutério. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 16h15, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Magaly Guidolin
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casada com o Sr. José Adroaldo Guidolin. Era filha do Sr. Orlando Furlani e da Sra. Joana de Barros Furlani, falecidos. Deixa os filhos: Mario Luis Guidolin, casado com Maria Helena Furlanis Guidolin; Eduardo Augusto Guidolin; e Adriana Guidolin. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Lopes Evangelista
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Luiz Lopes e da Sra. Geni de Camargo Lopes, era casada com o Sr. Luiz Evangelista; deixa os filhos: Flavio Aparecido Evangelista, casado com a Sra. Claudia Fernanda Idalgo Evangelista; Fabio Luiz Evangelista, casado com a Sra. Juliana Gibim Evangelista; Clodoaldo Donizete Evangelista, casado com a Sra. Erica Maria Mendes; Eduardo José Evangelista, casado com a Sra. Marilene Mirande de Oliveira e Marcia de Fatima Evangelista, casada com o Sr. Tiago Fernando Silva. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Neiri de Angelo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Idalino de Angelo e da Sra. Olivia Basseti de Angelo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Zelia Bezerra
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Francisco Alves Bezerra e da Sra. Maria Gregorio Bezerra. Deixa filhos, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Martins Affonso Tagliarini
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Affonso Tagliarini e da Sra. Elisa Paes, era casado com a Sra. Vera Lucia Molina Tagliarini; deixa as filhas: Vanessa Molina Tagliarini dos Santos, casada com o Sr. Anderson Luiz Tagliarini dos Santos e Vivaini Tagliarini Figueiredo, casada com o Sr. Francildo Diogo Figueiredo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.