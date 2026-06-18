Durante muitos anos, a disputa entre municípios pela atração de empresas passou pela chamada guerra fiscal.

Boa parte da conversa girava em torno de incentivo, renúncia, ISS, área e benefício. Foi uma alavanca importante para atrair investimentos, gerar empregos e colocar cidades no radar de empresas que talvez não olhassem para aquele território.

Juiz de Fora usou redução de ISS para atrair call centers. Montes Claros estruturou incentivos municipais. Extrema se consolidou como polo logístico e de e-commerce combinando localização, infraestrutura e incentivos.