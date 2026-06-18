A cibersegurança é um tema especialmente sensível para empresas de qualquer porte. Qualquer empresa que tenha um sistema conectado à rede é uma vítima potencial de criminosos virtuais – e nem todas têm a capacidade das instituições financeiras para investir pesado em proteção. É possível aderir a práticas e ferramentas de segurança digital que não são muito custosas para defender uma companhia.

Caixa de ferramentas para cibersegurança

Mais do que evitar gastos adicionais, elas podem mesmo poupar tempo e recursos numa empresa. Afinal de contas, uma estimativa de 2025 colocava o custo médio de uma violação de dados no Brasil em R$7,19 milhões. Esse valor, crescente, é muito superior ao custo de implementação e uso numa empresa de todas as ferramentas e práticas listadas a seguir.

1. Gerenciadores de senhas

Praticamente todos os serviços digitais exigem criar uma senha. Cada uma delas deve ser única, complexa, aleatória e geralmente longa para ser realmente forte.

Portanto, na prática é muito difícil criar e lembrar de senhas boas.

Um gerenciador de senhas resolve este problema. É um programa que exige manter, para ele, uma senha mestra. Mas essa é a única necessária de lembrar porque todas as outras ficam armazenadas nele.

Além disso, bons gerenciadores são capazes também de alertar se uma senha é fraca, se foi reutilizada ou se foi detectada em vazamentos de dados (e deve ser substituída por isso).

Numa empresa, é conveniente escolher um gerenciador que seja acessível com verificação em dois fatores, que é mais segura. Alguns deles são grátis, enquanto outros são pagos.

O programa pode ser baixado nos celulares dos colaboradores, que devem ser instruídos a registrar todas as contas relevantes e suas respectivas senhas. Com o uso de programas assim, evitam-se vazamentos indesejados de documentos com senhas, a criação de credenciais facilmente burláveis, e o uso de autopreenchimento em sites – uma prática pouco segura.

2. VPN com endereço de IP dedicado

Assinar um serviço de VPN é um investimento importante em cibersegurança: é um tipo de programa que permite criptografar todos os dados que são trocados online. Isso reduz as chances de vazamentos de dados e identificação de informações pessoais por criminosos que aplicam golpes de phishing ou disparam spams por e-mail.

Adicionalmente a esse funcionamento de uma VPN, é importante entender o que é IP dedicado e por que é desejável contratar uma marca que tenha esse tipo de recurso.

É verdade que qualquer VPN “camufla” o endereço de IP de seus usuários, melhorando sua privacidade virtual. Porém, é muito comum que o mesmo endereço seja atribuído a milhares de usuários do mesmo serviço.

Isso levanta suspeitas em muitos sites e serviços e os tais endereços IP comuns ficam visados. Alguns sites e serviços bloqueiam o acesso de quem os usa; outros impõem captchas e outras verificações de identidade online. Assim, o endereço de IP dedicado preserva a privacidade da VPN e desobstrui parte dos entraves virtuais que possam aparecer na navegação.

3. Atualizações de software

Muitas vezes ignorada em empresas, a importância de atualizar o sistema operacional do computador e aplicativos de celular não pode ser subestimada.

Vulnerabilidades são descobertas em qualquer programa de tempos em tempos e baixar atualizações é crucial para mantê-lo seguro.

Além da proteção de dados e máquina, as atualizações trazem melhoras no desempenho dos sistemas. Isso significa ganhos diretos e objetivos em eficiência e velocidade – e ganhos consequentes em produtividade.

4. Configurações de navegador

O navegador de internet é um dos programas mais usados em qualquer organização. Aderir a rotinas ativas para mantê-lo “limpo” é uma boa prática de cibersegurança e privacidade numa organização.

Configurações como a limpeza de cookies e do cache de navegação funcionam nesse sentido. Sites coletam dados de navegação de maneira cada vez mais ostensiva usando cookies e por isso é tão relevante eliminá-los a cada mês ou pouco mais.

Por fim, escolher um navegador com bloqueador de anúncios, como Opera ou Brave, também pode ser interessante: ajuda a evitar distrações desnecessárias e evitar contato com eventuais malwares difundidos como anúncios.

Produtividade e cultura de segurança

Além de calcular custos e buscar as melhores opções de serviços citados neste artigo, ensinar os colaboradores da empresa a aderir às dicas exigirá esforço.

Introduzir mudanças culturais numa empresa pode ser desafiador e dependerá da quantidade de colaboradores. Felizmente, as práticas e ferramentas aqui citadas não exigem grandes conhecimentos técnicos, e podem trazer eficiência e proteção valiosas ao cotidiano.