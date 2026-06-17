Sr. Ademir de Camargo
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era filho do Sr. Jorge Batista de Camargo e da Sra. Nair Claro de Almeida Camargo, falecidos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e seu sepultamento ocorreu dia 17/06/2026 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Antonia Tarcila Ianez
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Artur Missiato e da Sra. Maria Ambilis, era viúva do Sr. Avelino Ianhes; deixa os filhos: Claudio Ianez, falecido; Jose Missiato Ianhes, falecido; Antonio Ianhes, casado com a Sra. Ana Pilone Ianhes; Ivadio Ortega Ianhes, casado com a Sra. Maria de Jesus Ianhes; Jair Missiato Ianhes, falecido; Terezinha de Jesus Bertoli, casada com o Sr. Laercio Bertoli; Luiz Carlos Ianez, falecido; Aparecido Donizete Ianhes; Maria de Fatima Ianhes e Tania Aparecida Ianhes Silva, casada com o Sr. Evandro Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Aparecido Lucas
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Lucas e da Sra. Sebastiana Ferreira Lucas; deixa os filhos: David Lucas; Keite Lucas; Laudiane Greice Aversa Lucas; Maikell Aversa Lucas; Djeimes Aversa Lucas, falecido; Sabrina Aversa Ferreira e Adriele Galvão. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Diva Muller
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filha do Sr. José Muller e da Sra. Isaura Lucas da Silva Muller, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Augusto Generoso Junior casado com Ane Caroline Lechner e Leandro Henrique Generoso casado com Ana Paula Regina Gomes. Deixa o neto Davi, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 08h até as 14h. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elisa Cogo Delgado (Dona Alice)
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Giacomo Cogo e da Sra. Jacintha Secamilli, era viúva do Sr. Antonio Delgado; deixa os filhos: Ivete Aparecida Delgado Olivetti, viúva do Sr. Sergio de Moraes Olivetti e Claudio Roberto Delgado, casado com a Sra. Maria Helena Barbosa. Deixa 5 netos, 8 bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Emilia Martins Diogo Alves
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Alexandre Diogo e da Sra. Florisa Martins da Silva, era casada com o Sr. Benedito Ferreira Alves. Deixa a filha Florisa Diogo Alves, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mormons), sito à Rua Santa Cruz, 122 - Bairro dos Alemães, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Hélio Inforsato
Faleceu dia 16/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Mercedes Biazon Inforsato. Era filho do Sr. João Inforsato e da Sra. Antonia Gobeth Inforsato, falecidos. Deixa os filhos: Sonia Regina Inforsato Castilho casada com Luiz Claudio Castilho Pretel; Eduardo José Inforsato casado com Valéria Aparecida Ruiz Inforsato; Sergio Fernando Inforsato casado com Marisa de Fatima Canale Inforsato. Deixa 05 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/06/2026 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Iraydes Maria Malagueta Alcarde
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Manoel Malagueta e da Sra. Luiza Polastri, era viúva do Sr. Antonio Reynaldo Alcarde; deixa os filhos: Reynaldo Manoel Alcarde, casado com a Sra. Cleonice; Ronaldo Antonio Alcarde, casado com a Sra. Rosangela; Rossana Aparecida Alcarde, casada com o Sr. Marcos e Robson Fernando Alcarde, viúvo da Sra. Juliane. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Itsuo Takara
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era casado com a Sra. Hatsu Takara. Era filho do Sr. Seitti Takara e da Sra. Haru Takara, falecidos. Deixa os filhos: Allison Takara Duarte casada com José Alexandre Duarte, Silvio Takara casado com Lina Tacaco Taira Takara, Helio Takara casado com Edna Shitomi Aguena Takara, Helen Takara, Eliane Takara, Rodiney Takara casado com Juliana Soares Santarém. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Jandira Soares Nabas
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Augusto Lino Soares e da Sra. Olivia Boaventura Soares, era viúva do Sr. Moacyr Nabas; deixa os filhos: Irene de Jesus Nabas; Valdir Pedro Nabas, casado com a Sra. Angelucia Nabas; Valdemir Antonio Nabas; Idilene Regina Nabas; Vagner Silvestre Nabas, casado com a Sra. Sidineia Nabas; Valmir Daniel Nabas, casado com Fideucina; Isabel Cristina Nabas, casada com o Sr. Jorge Luis Teixeira da Cruz e Vilson Ricardo Nabas, casado com a Sra. Fabiana Nabas. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João de Deus Louzada
Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúvo da Sra. Esmênia Julia Louzada. Era filho do Sr. Luiz Bello Louzada e da Sra. Rosalina de Jesus Louzada, falecidos. Deixa os filhos: Cesar Luiz Louzada casado com Márcia Fava Melges Louzada e Paulo de Tarso Louzada casado com Cíntia Cristina Mendes Louzada. Deixa os netos: Fernando César Melges Louzada, Renata Melges Louzada, Fábio Mendes Louzada e Lidiane Mendes Louzada Araujo. Deixa o bisneto: Matteo Louzada Gonçalves. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 11h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Aparecido Galone
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Paulo Galone e da Sra. Dora Saes, era casado com a Sra. Maria Augusta Barboza Galone; deixa os filhos: Sonia Aparecida Galone, casada com o Sr. Adão Silvestre Barbosa Santana; Reginaldo Jose Galone, casado com a Sra. Maria Aparecida de Freitas Galone; Valdecir Redimei Galone, casado com a Sra. Rosana Aparecida Aguiar; Adriana de Cassia Galone, casada com o Sr. João Carlos Felipe; Agnaldo Anderson Galone, casado com a Sra. Maria Emilia Milani Galone e Vanderlei Adriano Galone, casado com a Sra. Cristiana Aparecida Cadorim Galone. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jovita Ferreira Brioli
Faleceu dia 16/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Ezio Brioli. Era filha do Sr. Egidio Ferreira e da Sra. Francisca Maria Ferreira, falecidos. Deixa os filhos: Bernadete Aparecida Aquino de Oliveira, José Aparecido de Aquino, Laércio Jorge de Aquino, falecido, Laudevino Donizeti de Aquino, Evanir Fernandes de Aquino, Ana Lucia de Aquino, Clovis Henrique de Aquino, Alexandra Brioli Guimarães. Deixa netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/06/2026 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Profª Lazara Theresinha de Aguiar Secamilli
Faleceu dia 16/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Miguel Secamilli. Era filha do Sr. João Pereira de Aguiar e da Sra. Helena Lordello de Aguiar, falecidos. Deixa os filhos: João Vicente de Aguiar Secamilli; Lucia de Aguiar Secamilli Zampieri casada com Adilson Zampieri; Cassio de Aguiar Secamilli casado com Tania Cristina Galende Secamilli. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 17/06/2026 às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Matoso Batista Moura
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Geraldo Matozo e da Sra. Geracina Xavier Rodrigues, era viúva do Sr. Manoel Batista de Moura; deixa a filha: Marcia Matozo Moura Nonato, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro, da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Olga Figueiredo Fonseca
Faleceu ontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Francisco Alves de Figueiredo Primo e da Sra. Maria Barbara de Figueiredo, era viúva do Sr. Vicente Bueno da Fonseca; deixa os filhos: David Daniel da Fonseca, viúvo da Sra. Maria Oscarlina de Oliveira Fonseca; Miriam da Fonseca Monaro, casada com o Sr. Camilo Monaro; Doraci da Fonseca Batiston, casada com o Sr. Marcos Antonio Batiston e Lucia Helena da Fonseca, viúva do Sr. Ulisses Sebastiam Gonzales. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rosalvo Ferreira Gama
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Graciliano Ferreira Gama e da Sra. Virginia Ferreira Gama, era casado com a Sra. Maria Aparecida Samaritano Gama; deixa os filhos: Maurilio Ferreira Gama, casado com a Sra. Maria das Neves Souza Gama; Tania Regina Gama de Toledo, casada com o Sr. Roger Eduardo de Toledo; Marli Gama Santos, casada com o Sr. Marcos Santos Silva e Rodrigo Ferreira Gama, casado com a Sra. Ana Paula de Lima Gama. Deixa os netos: Gustavo, Laura, Lorena, Eliza e o bisneto Arthur, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.