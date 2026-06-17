Faleceu dia 17/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era filho do Sr. Jorge Batista de Camargo e da Sra. Nair Claro de Almeida Camargo, falecidos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Saltinho e seu sepultamento ocorreu dia 17/06/2026 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Artur Missiato e da Sra. Maria Ambilis, era viúva do Sr. Avelino Ianhes; deixa os filhos: Claudio Ianez, falecido; Jose Missiato Ianhes, falecido; Antonio Ianhes, casado com a Sra. Ana Pilone Ianhes; Ivadio Ortega Ianhes, casado com a Sra. Maria de Jesus Ianhes; Jair Missiato Ianhes, falecido; Terezinha de Jesus Bertoli, casada com o Sr. Laercio Bertoli; Luiz Carlos Ianez, falecido; Aparecido Donizete Ianhes; Maria de Fatima Ianhes e Tania Aparecida Ianhes Silva, casada com o Sr. Evandro Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedito Aparecido Lucas

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Alfredo Lucas e da Sra. Sebastiana Ferreira Lucas; deixa os filhos: David Lucas; Keite Lucas; Laudiane Greice Aversa Lucas; Maikell Aversa Lucas; Djeimes Aversa Lucas, falecido; Sabrina Aversa Ferreira e Adriele Galvão. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.